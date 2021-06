Löw lyttet ikke til legendenes krav – svarte med festfotball

Joachim Löw fikk hard kritikk etter å ha stilt med tre mann i forsvarsleddet mot Frankrike. I den München-baserte lokalavisen TZ var syv tidligere EM- og VM-vinnere for Tyskland ute og ønsket endring.

– Tyskland er under press nå. Når du har så mange Bayern München-spillere med så mye kvalitet, så kan du også spille med et system som Bayern München bruker, sa Matthäus til avisen.

Ifølge Bild hadde også de tyske spillerne diskutert og ønsket en formasjonsendring seg imellom.

Vingbackene avgjørende

Men Löw sto sterkt i stormen og stilte uendret mot de regjerende europamesterne og viste hvorfor han sitter på avgjørelsene for tyskerne.

SVARTE: Joachim Löw sto på sitt og kjørte samme laget som mot Frankrike. Foto: Matthias Schrader / AFP

– Vi har snakket om noen ting de siste dagene. Vi søkte etter mer balanse etter Frankrike-kampen, og vi visste at vi måtte gire opp for å skape flere sjanser. I dag viste vi god moral og hadde flere gode angrep mot en god motstander, sier Löw etter kampen.

NRK-ekspert Carl Erik Torp var imponert over hvordan tyskerne hadde stilt om etter Frankrike-tapet og at Löw sto på sitt.

– Det var helt klart en taktisk triumf av Löw. Jeg stusser litt over inngangen til Portugal her og, men Tyskland fikk det akkurat som de ville, sier Torp.

Han forklarer at noe av forskjellen på Frankrike-kampen og seieren i dag, var at de tyske vingbackene kom mer til sin rett.

– Det ble avgjørende i dag, og flere av måla ble scoret etter at vingbackene kom seg rundt på kanten. Jeg er litt mer skeptisk til at de får like mye rom senere i mesterskapet.

Ronaldo åpnet ballet

Portugal åpnet best, men etter at Cristiano Ronaldo hadde sendt de regjerende europamesterne i ledelsen, dreide det meste seg om det tyske maskineriet.

To selvmål i første omgang, samt to aldeles utmerkede angrep etter pause gjorde at hjemmepublikummet i München hadde mye å juble for.

Diogo Jota laget noe spenning da han reduserte til 4-2, men totalt sett var Tyskland det klart beste laget.

HERJET: Kai Havertz scoret ett av målene i 4-2-seieren mot Portugal. Foto: Philipp Guelland / AP

Den tyske forestillingen fikk flere til å dra sammenligner tilbake til 2014, da Joachim Löws mannskap blant annet feide over Brasil på veien mot VM-gull.

– Kan ikke huske å ha sett dem spille så bra siden 2014. Det er som en vulkan som har våknet til live, sa Eivind Bisgaard Sundet i NRK-studioet allerede i pausen.

Selvmålenes EM

En av kampens spillere, Kai Havertz, sier etter kampen at spillerne var enige om at de ikke leverte noe dårlig kamp mot Frankrike da de tapte 1-0, men at de fikk mer lønn for strevet mot Portugal.

– I dag fikk vi flere sjanser og spilte bedre offensivt. Alt i alt kan vi være fornøyde med måten vi spilte på i dag. Om fem dager er det en ny stor kamp for oss, vi må vinne neste kamp også

Det var i det hele tatt mye å ta tak ifra lørdagens kamp, som av mange blir omtalt som EMs beste kamp så langt i EM.

Cristiano Ronaldo forbedret sin rekord i antall mål i EM-sammenheng, mens Portugals to selvmål i første omgang også var historiske.

Det er nemlig første gang i EM-historien at det har blitt scoret to selvmål i en og samme kamp. I tillegg er rekorden i antall selvmål i et og samme mesterskap allerede slått. Rekorden var tre selvmål fra 2016-EM, mens det i år allerede har blitt laget fem selvmål.