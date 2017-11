Tysk overraskelse på Sjusjøen: – Det er litt skummelt

Tyskeren fikk en bom, men gikk fort på ski og vant foran Nadezhda Skardino fra Hvitrussland.

– Tysk skiskyting var totalt dominerende forrige sesong, og Denise Herrmann var ikke en del av det. Og så er hun best nå. Det er nesten litt skummelt, sier Andreas Stabrun Smith.

– Ja, det er litt skummelt. I tillegg har vi ikke Dahlmeier på startstreken. Jeg tror vi kommer til å se mye fra de tyske, sier Liv Grete Skjelbreid.

Herrmann har et kjent navn for de fleste som har fulgt langrenn, men bestemte seg for å satste på skiskyting før denne sesongen.

Fenne ble best av de norske

Hilde Fenne gikk meget bra og tok ledelsen etter første skyting, men en bom på andre skyting gjorde det vasnkelig å gjøre noe med Skarpino. Hun ble til slutt beste norske på femteplass.

Tiril Kampenhaug Eckhoff var den største norske favoritten før start og gikk fort på ski den første kilometeren. Med med en bom på første skyting og to på stående ble det vanskelig å hevde seg i toppen.

– Det var godt å komme i gang. Jeg er litt rusten og det merkes. Det gikk litt treigt og jeg var noe nervøs på standplass, sier Tiril.

