TV 2: Løkberg brakk ankelen: – Jeg har det blytungt

Foss med knallsterk etappeseier: – Megadigg

Tobias Foss tok sin første seier for storlaget Ineos Grenadiers da han mandag ettermiddag viste muskler og vant åpningsetappen av Tour of the Alps.

– Det var megadigg. Det er sånne ting man jobber mot, sier Foss til NRK.

26-åringen fra Vingrom spurtet fra en gruppe på fire mann mot slutten av etappen og trillet i ensom majestet over målstreken i Italia.

Han vant foran Chris Harper og Esteban Chaves. Foss husker lite av oppløpet.

– Det var egentlig å åpne tidlig og håpe på det beste. Jeg husker ikke så mye av det rett og slett, gliser han.

Dette er nordmannens første proffseier som ikke er tempo. Tour of the Alps går over fem dager.

– Jeg har funnet meg til rette i laget, men det er et bra statement etter å ha signert. Det gjør noe med mentaliteten til hele gjengen, sier Foss.