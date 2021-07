Tung start for Stabæk-trener Kjønø

Mister OL på grunn av koronasmitte

Den amerikanske tennisspilleren Coco Gauff (17), som er ranket som nummer 25 i verden, trekker seg fra Tokyo-OL. Hun har testet positivt på koronaviruset.

Den talentfulle tennisspilleren forteller selv nyheten på Twitter.

– Jeg er så skuffet over å meddele at jeg har testet positivt for covid-19, og ikke kommer til å delta i OL. Det har alltid vært en drøm for meg å representere USA i OL, og jeg håper at det kommer mange flere muligheter for meg i fremtiden, skriver hun.

Gauff har vunnet to WTA-titler, og kom til åttedelsfinale under Wimbledon-turneringen i starten av juli.

Amerikaneren føyer seg inn i rekken av flere store stjerner som av forskjellige årsaker ikke deltar i Tokyo. Tidligere har Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams, Simona Halep og Bianca Andreescu takket nei.