Trosset kritikken og slo Auklands «uslåelige» rekord - gikk over 520 km på ski

– Nå er jeg veldig lykkelig, sier 45 år gamle Henrik Solli til NRK, få minutter etter at han har kommet seg inn i bilen etter det som er ny norsk rekord i i antall kilometer gått på én og samme skitur.

Fra klokken åtte tirsdag morgen og frem til onsdag ettermiddag gikk Solli 520 kilometer - minst. Det hele krøllet seg til på slutten da GPS-klokka, som måler kilometerne, gikk tom for strøm.

– Klokka stoppa da jeg hadde to og en halv runde igjen. Derfor gikk jeg en runde ekstra for å være helt sikker, sier Solli.

Runden var på 5,5 kilometer.

Henrik Solli og noen av hjelperne hans i natt. Foto: Privat

Heldigvis hadde han med seg andre de siste 27 milene, så ved å gå gjennom deres målinger vil de finne det nøyaktige antall kilometer.

– Det ble et sted mellom 520 og 540 kilometer, sier Solli.

Aukland: – Bare moro at han tar rekorden

Han er sistemann ut i det som er døpt «kilometerkrigen» i marka. Konkurransen der det handler om å gå så langt som mulig sammenhengende på ski.

Den forrige rekorden ble satt for bare tre dager siden av langløpslegenden Anders Aukland og lagkamerat Joar Thele og var på 516 kilometer.

– Jeg synes det bare er kjempemoro at han tar rekorden. Jeg har hatt kontakt med ham underveis og fått sendt filmer fra turen, sier Anders Aukland til NRK.

De to kjenner hverandre fra langrennsmiljøet og har holdt skikurs sammen.

Henrik Sollis rekordløp skjedde på Heggelivann i marka utenfor Oslo, der han i 32 timer gikk en runde på om lag 5,5 kilometer. Tirsdag kveld og natt til onsdag var det så mye overvann at han også gikk frem og tilbake på en 1,4 km lang strekning i utkanten av vannet.

Henrik Solli etter endt rekord. Sliten, glad og lettet. Solli fyller 45 år onsdag. Rekordforsøket var bursdagsgaven fra kona. – Det var det jeg ønsket meg, så jeg fikk disp av kona. Jeg har gått rotløs rundt hjemme, sier han. Foto: Kenneth Gavoll-Hansen

Aukland: – Mulig å gå 800 km



Den såkalte «kilometerkrigen» i marka har pågått siden landslagsprofil Hans Henrik Holund tilbakela over 200 km på 11 timer for halvannen uke siden.

Etter at koronaviruset satte en tidlig stopper for årets konkurransesesong har flere løpere lagt ut på lange turer og etter hvert ble det en konkurranse om å gå lengst. Det toppet seg med Auklands rekord i helgen.

Men det stoppet altså ikke der.

Og Aukland tror det er mulig å slå Sollis rekord - kraftig.

– Jeg tror en godt trent skiløper kan gå 75 til 80 mil sammenhengende på riktig føre, sier Aukland, men forsikrer om at han ikke kommer til å prøve på verken det eller å ta tilbake rekorden - denne sesongen.

Anders Aukland (midten) etter sitt rekordløp i helgen. Foto: Privat

Rekordmannen: – Dette er innafor

Men i en tid der det norske helsesystemet er under press som følge av koronaviruset, har det kommet kritikk mot «kilometerkrigen». Kombinertutøver Jørgen Graabak sa blant annet dette på mandag etter rekorden til Aukland:

– Nå gir vi oss, la mannen få ha den rekorden ei stund. Meget flaut om tilsvarende forsøk ender med unødvendig bruk av helsressurser.

Graabak la til at det «ikke er uten risiko å gå over 50 mil på ski». Landslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum, sa at han ikke håper juniorløpere prøver å gå 24 timer i strekk, og fikk støtte av NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Men Solli trosset altså kritikken og la ut på tur dagen etter Graabaks uttalelser.

45-åringen mener man ikke skal gå så lange turer uten erfaring, men sier selv han hadde kontroll hele veien.

– Jeg har gjort sånne type ting før og ville uansett ikke ha utsatt meg for noen helserisiko med tanke på familien. Man må bremse før det skjer. Så lenge man gjør ting i tråd med hva helsemyndighetene sier så tenker jeg at dette er helt innafor, men det finnes sikkert mange meninger om det, sier Solli til NRK.

Henrik Solli på tur over isen på Heggelivann mens han drikker. Foto: Team Ragde Eiendom

Solli måtte ta flere tissepauser ute på Heggelivann i løpet av den 32 timer lange turen på over 520 km. Foto: Privat

Han kaller seg selv mosjonist, men har en 18. plass i Vasaloppet fra 2007 som sitt beste resultat. Han har gått flere lange løp, og blant annet tilbakelagt turen fra Trondheim til Oslo på rulleski tre ganger.

– Hvordan gjør det det mer forsvarlig at du har erfaring?

– Det gjør at du kjenner kroppen din. Du vet hva det vil si å være sliten. Du går ikke og er dehydrert og du følger med på puls.

Aukland vil ikke ha fokus på rekorden

Anders Aukland støtter Solli.

– Hver og en må finne sine grenser og det begrenser seg fort, men det er ikke farlig å bli sliten. Jeg har ikke opplevd så mange om har helsemessige problemer for at de har gått langt på ski. Jeg ser heller at det inspirerer til å gå langt på ski, problemet er vel heller at man i dag er for lite aktiv, sier Aukland.

Selv mener den tidligere landslagsløperen han var veldig langt unna å være i en sone som ikke var forsvarlig under sitt rekordforsøk.

– Jeg er ikke bekymret for det vi har gjort, det var veldig sunt. Det å komme litt ut av komfortsonen, å sette fokus på det, det er noe det moderne mennesket kjenner veldig sjeldent på, sier Aukland og legger til:

– Jeg synes ikke fokuset skal være på rekorden, men mer på at hver og en skal finne sine utfordringer og ha kontroll på det man driver med. Kroppen tåler mye mer enn man tror. Jeg liker trenden om å gå langt på ski. Det er å ta langrenn litt tilbake til det det egentlig handler om.

Her er det nesten tomt for både krefter og snø for Henrik Solli. Men til slutt endte han på minst 520 kilometer. Foto: Kenneth Gavoll-Hansen

– Du må vite når du skal gi deg

Henrik Solli gikk de første drøyt 20 milene alene, men hadde med seg hjelpere hele tiden i siste halvdel.

– De siste 27 milene hadde jeg folk som gikk sammen med meg hele veien. Du må hele tiden føle og kjenne på kroppen og jeg er helt enig i at det ikke er for noen som ikke har gjort slike ting før. Hvis du ikke vet når du skal stå av, da er det en risiko, sier Solli som forteller at han er sliten, men at han ikke har noe annet enn kjente symptomer.

Han har også bursdag onsdag og fyller 45 år. Rekordforsøket var bursdagsgaven fra kona.

– Det var det jeg ønsket meg, så jeg fikk disp av kona. Jeg har gått rotløs rundt hjemme, sier han.

