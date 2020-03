Dermed tar brødrene Anders og Jørgen Aukland, samt lagkompis Joar Thele rekordjakten i langrennsmiljøet til nye høyder.

Servicemann i Team Ragde Eiendom, Ole Kristian Bøen, bekrefter overfor NRK at trioen har gått en runde på cirka seks kilometer ved vannet Gjerdingen i Nordmarka siden klokken 12.00 lørdag.

I mål over 30 timer senere, viste fasiten 516 kilometer. Målet var å gå så langt at ingen kunne klare å slå «rekorden».

Med seg på forsøket har de to hjelpere, et smørebord og forsyninger til en 30 timer lang tur.

HARDHAUS: Anders Aukland, her under langrennsåpningen på Beitostølen i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er Anders Aukland i et nøtteskall. Broren er jo likedan, men han var litt skeptisk for han har ikke helt det fysiske grunnlaget som før, men han har det mentale på plass. Joar er jo samme typen og elsker det når det er langt og hardt, sier Bøen til NRK.

Bøen forteller også at Aukland ennå ikke ønsker å meddele nøyaktig hvor langt han har gått, men midt på dagen søndag hadde han i hvert fall passert 400 kilometer, eller 40 mil.

Kilometerkrigen

Turen er den siste i rekken av ekstremt lange turer av både verdenscup- og langløpere.

Det hele startet med Hans Christer Holund, Johan Tjelle og Sjur Obrestad Gabrielsen forrige helg som gikk over 200 kilometer på 11 timer. Siden har en rekke andre store navn fulgt etter.

FØRST: Hans Christer Holund og Johan Tjelle satte i gang kilometerkrigen forrige lørdag da de gikk over 200 kilometer. Foto: Privat

Mandag denne uka kom det mange trodde var en endelig rekord for vinteren. Joar Thele og Anders Aukland brukte i underkant av 18 timer på å gå 320 kilometer på ski og avslørte kilometerkrigen mellom langrennsløperne.

Men Eirik Asdøl var ikke skremt. Lørdag kveld gikk han i gang med en 24 timer lang tur for å slå verdensrekorden i antall kilometer gått på én og samme tur. Etter nesten 19 timer og 376 kilometer bak seg sa kroppen stopp og 27-åringen måtte gi seg, men kunne smykke seg med en uoffisiell norsk rekord.

UTSLITT: Eirik Asdøl gikk til han nesten mistet synet når han prøvde seg på verdensrekorden i antall kilometer gått på én og samme tur. Foto: Ola Kvisle

Men i all hemmelighet hadde langløpsspesialistene Anders Aukland og Joar Thele også lagt ut på en lengre tur lørdag.

Inspirert av Asdøls verdensrekordforsøk og Bjørn Løkkens rekord på 500 kilometer fra 1983 la duoen i vei rundt vannet Gjerdingen i Nordmarka. Målet er å sette en rekord som blir stående minst like lenge.

Thea Krokan Murud fra samme lag som Aukland-brødrene og Thele, Ragde Eiendom, gikk denne helgen 347 kilometer på 24 timer.

SYNLIG BEVIS: Pulsklokken viser at Thea Krokan Murud i helgen tilbakela 347 kilometer på 24 timer. Foto: Privat

– Galskap satt i system

Langløpssesongen og verdenscupsesongen ble kraftig amputert av koronaviruset. En rekke renn ble avlyst, som Birken, Reistadløpet, Skarverennet og verdenscupavslutningen i Canada og USA.

Derfor har løperne lett etter nye mål for å holde motivasjonen oppe. NRKs langrennskommentator, Jann Post, er imponert over innsatsen som har blitt lagt ned den siste uka.

– Det er tydelig at dette er måten å konkurrere på nå om dagen. Det viser hvor ekstremt godt disse trener ellers. Nå gjør de det tidobbelte av hva de er vant til. Det viser litt om hva som er mulig. Men det er ekstremt. Det er like mye en kamp i mental styrke, det å klare å innta næring over tid, som det handler som den fysiske kapasiteten.

GALSKAP: NRKs langrennskommentator, Jann Post, er imponert over innsatsen som legges ned, men mener det hele er et tegn på litt galskap.

– Men det er galskap satt i system. Så får vi håpe de kan inspirere folk til å holde seg i aktivitet, uten at folk ellers trenger å være så ekstreme, sier NRKs friidretts- og langrennskommentator, Jann Post.