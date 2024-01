Bekreftet: Rooney sparket fra trenerjobben i Birmingham

Manchester United-legenden Wayne Rooney er ferdig som manager i den engelske fotballklubben Birmingham City.

Det bekrefter Birmingham i en pressemelding der de også takker Rooney for innsatsen.

«Til tross for at de har gjort sitt beste har ikke resultatene stått i stil til forventningene. Styret mener en endring på trenerplass er til det beste for fotballklubben», skriver Birmingham i pressemeldingen.

Kun to seirer har det blitt for Birmingham under Rooneys ledelse. Det ble åpenbart for mager kost for klubbledelsen.

– Fotball er en resultatdreven bransje, og jeg er klar over at de ikke har vært på det nivået jeg har ønsket. Men tid er det mest dyrebare for en manager og jeg mener at 13 uker ikke er nok til å få på plass endringene jeg mente var nødvendig, skriver Rooney selv på X etter sparkingen.

Rooney har kun ledet mesterskapsserieklubben i 15 kamper. Han ble ansatt så sent som i oktober i fjor.

Videre skriver han at han nå skal ta en pause fra fotballen får å komme seg etter dette.

– Jeg har vært involvert i profesjonell fotball, som spiller eller manager, siden jeg var 16. Nå skal jeg tilbringe tid med familien mens jeg forbereder meg til neste mulighet på reisen min som manager, skriver han.

Mandag røk Birmingham 0-3 for Leeds på bortebane. Norske Kristoffer Klaesson voktet målet for Leeds og holdt nullen for hjemmelaget.

Birmingham har kun fire klubber bak seg på tabellen i mesterskapsserien etter 26 serieomganger. Det er seks poeng ned til Sheffield Wednesday under streken.

Wayne Rooney har tidligere hatt managerjobber i Derby og amerikanske DC United. (NRK/NTB)