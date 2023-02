Trodde hun var vraket til VM – her får hun kontrabeskjeden etter arrangørtabbe

Dermed får VM-reserve Juni Arnekleiv ilddåpen i VM allerede på kvinnenes sprint fredag.

– Nå tok du meg på senga. Det var jeg ikke klar over, sier en overrasket Arnekleiv til NRK.

På vei hjem fra en løpetur stoppet NRK henne med gladnyheten. Da visste hun ingenting.

OVERRASKET: Juni Arnekleiv. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Hva tenker du om å gå VM-sprint i morgen?

– Det har jeg ikke rukket å tenke på, men det er utrolig gøy hvis det blir tilfelle. At vi slipper at noen blir syke og at jeg får gå. Det er helt supert, smiler Arnekleiv fra øre til øre.

I høyden i italienske Lavazé fikk Endre Strømsheim samme beskjed.

– Det er et sjokk. Helt ekstremt sjokk. Man blir selvfølgelig glad. Først og fremst et sjokk og så kan jeg begynne å glede meg til i morgen etter en treningsdag, sier Strømsheim til NRK i bilen på vei til Oberhof.

Han var på høydesamling med kompis fra IBU-cupen, Vebjørn Sørum, da han plutselig måtte begi seg ut på en ti timers biltur til den tyske VM-byen.

– Det var bare å hastepakke og kaste seg i bilen. Blir en liten treningsdag i morgen og satse på at VM-atmosfæren gjør at man får ut det ekstra, sier Strømsheim.

Arrangørtabbe

Årsaken er at det norske landslaget har misforstått reglene om kvoter og antall VM-plasser per nasjon, til tross for at de gjentatte ganger har bedt IBU om en avklaring.

Tidligere har man tolket reglene slik at eneste mulighet for å få seks utøvere, og full kvote, på start var hvis en nasjon hadde fem utøvere topp 15 i verdenscupen samt regjerende mester på distansen fra enten VM eller OL.

HEKTISK: Per Arne Botnan fikk det travelt. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Men torsdag morgen kom det kontrabeskjed fra IBU. En nasjon kan nå stille med seks løpere på start hvis man har den regjerende mesteren fra VM eller OL og minst én utøver topp 15 i verdenscupen. Det får NRK bekreftet av IBU.

IBU introduserte i fjor sommer en ny regel for utøvere topp 15 i verdenscupen for å sikre at de beste utøverne var på start i VM.

– Nasjonale forbund med utøvere topp 15 i verdenscupen sammenlagt har en rett til å delta i VM, men hvert lands kvote for sprint og normaldistanse kan ikke overskride fem utøvere. Dette kan bli endret til seks utøvere for hvert forbund på grunn av regelen om friplass til den regjerende mesteren, skriver IBU i en pressemelding.

Det betyr dermed at Norge kan stille med seks utøvere på både kvinnene og herrenes sprint/jaktstart og herrenes normaldistanse. Det samme gjelder for Frankrike og Sverige på herrenes sprint/jaktstart ettersom Emilien Jacquelin er regjerende mester på jaktstart fra VM i 2021, og Martin Ponsiluoma er regjerende verdensmester på sprint.

Full forvirring og overraskelse

For Norge førte beskjeden til full forvirring under herrenes trening på VM-stadion torsdag formiddag. Landslagssjef Per Arne Botnan var i hektisk telefonvirksomhet og ringte til utøvere som nå får en plutselig mulighet i VM.

Situasjonen er mest spesiell på herresiden, der VM-reserve Filip Fjeld Andersen onsdag reiste hjem etter å ha testet positivt for korona. Derfor har sammenlagtleder i IBU-cupen Endre Strømsheim nå blitt kalt inn fra høydetrening i italienske Lavazé.

I BIL: Endre Strømsheim satt seg rett i bilen og kjørte til Oberhof når han fikk beskjeden. Foto: Geir Olsen / NTB

I en kort kommentar til NRK skriver han:

– Jeg må bare kaste meg i bilen her, ringes senere.

Også i Oberhof ble oppholdet plutselig snudd på hodet for Arnekleiv som forberedte seg til å være reserve for et hittil sykdomsfritt kvinnelag.

– Det spørs om det blir en litt annen treningsdag enn jeg hadde sett for meg. Litt opp på intensitet og kjenne litt på Birksteig hvis det stemmer det du sier, sier Arnekleiv.

For før hun fikk bekreftelsen fra Botnan, stolte hun ikke helt på NRKs gladnyhet, men gleder seg nå til å få VM-debuten på seniornivå.

Arnekleiv vant den siste sprinten i IBU-cupen i Obertilliach og er nummer syv sammenlagt, men har ikke gått verdenscup denne sesongen.

– Jeg har ikke gått noe skirenn mot eliteløperne i år, så det blir veldig spennende, men jeg tror nivået i IBU-cup i år har vært høyt. Jeg tror med et godt løp at det kan gå greit her også, avslutter Norges sjette kvinne på fredagens sprint.

Den ser du på TV 2 og hører på radiokanalen NRK Sport fredag 14.30.