Tripic utestengt i to kamper etter stygg takling – også Henriksen må sone

Viking-profilen Zlatko Tripic straffes med to kampers karantene for utvisningen han fikk mot Rosenborg sist helg. RBK-kaptein Markus Henriksen får også straff. Det bekrefter Norges Fotballforbund.

Søndag fikk Tripic rødt kort på overtid etter å ha meid ned Victor Jensen på stygt vis i et forsøk på å stoppe en RBK-kontring. Taklingen vakte sterke reaksjoner i Rosenborg-leiren. Henriksen svarte med å dytte til Tripic og ble selv utvist for ikke å ha kontroll på eget temperament. Etterpå mente RBK-trener Kjetil Rekdal at Henriksen aldri burde vært utvist.