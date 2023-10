Vålerenga-profilen pinlig berørt av skrekktall: – Helt ufattelig

Tapet er Vålerengas niende tap på hjemmebane på 13 kamper denne sesongen. Vålerenga har kun tatt åtte poeng på hjemmebane, noe som er klart færrest i Eliteserien.

Aalesund er laget som har tatt nest færrest poeng på hjemmebane med 15 poeng.

Det er tall som Vålerenga-spiller Christian Borchgrevink synes er pinlig.

– Det er helt utrolig, egentlig. Det er helt ufattelig å høre de tallene der. Vi har Klanen og en fangruppe som står bak oss i tykt og tynt, sier han, og fortsetter:

– Vi har ikke levert det de fortjener. Likevel så står de der etter fulltid og prøver å støtte oss. Det gjør vondt å stå der foran dem og det er pinlig slik det er nå, fordi de fortjener vanvittig mye mer enn vi har gitt dem denne sesongen.

Forsvarsspilleren er klar på at de ikke skal grave seg ned etter det han mener var en spillemessig god prestasjon. Men han legger ikke skjul på at han merker presset.

– Det er brutalt. Jeg skal ikke lyve. Det er vondt. Klubben er ikke der den skal være. Man føler på et ansvar for at vi er der vi er nå. Det er veldig tungt.

Bakke irritert over «enkle feil»

Søndagens 1-3-tap hjemme mot Rosenborg var Vålerengas tredje strake tap. Det var et tap som sender dem ned på kvalikplass.

– Vi må prestere veldig godt i fire kamper. Vi må være effektive og sikkert ha litt marginene på vår side, sier Vålerenga-trener Geir Bakke om veien videre.

Oslo-laget hentet inn Bakke i midten av juli etter en svak sesongstart. Men på 14 kamper under treneren har det kun blitt 13 poeng.

Søndag scoret Ísak Thorvaldsson og Jayden Nelson begge for Rosenborg i løpet av det første kvarteret, to mål skilt av bare to minutter og 40 sekunder.

– Slikt har man ikke råd til på dette nivået. Slipper man inn for enkle mål, så må man ut og produsere voldsomt for å gå av med seirer. Vi produserer brukbart i dag, men vi er ikke tellende nok, sier Bakke.

Bakke-tabellen Ekspander/minimer faktaboks Poengsnitt i perioden etter at Geir Bakke overtok som Vålerenga-trener (12. juli): Brann - 28 poeng på 12 kamper - 2,33 poeng per kamp Bodø/Glimt - 23 poeng på 11 kamper - 2,09 poeng per kamp Viking - 26 poeng på 13 kamper - 2 poeng per kamp Tromsø - 24 poeng på 12 kamper - 2 poeng per kamp Rosenborg - 20 poeng på 12 kamper - 1,67 poeng per kamp Molde - 21 poeng på 14 kamper - 1,5 poeng per kamp Odd - 18 poeng på 12 kamper - 1,5 poeng per kamp Lillestrøm - 19 poeng på 13 kamper - 1,46 poeng per kamp Sarpsborg 08 - 17 poeng på 13 kamper - 1,31 poeng per kamp HamKam - 17 poeng på 13 kamper - 1,31 poeng per kamp Haugesund - 15 poeng på 13 kamper - 1,15 poeng per kamp Strømsgodset - 13 poeng på 13 kamper - 1 poeng per kamp Vålerenga - 13 poeng på 14 kamper - 0,93 poeng per kamp Sandefjord - 12 poeng på 14 kamper - 0,86 poeng per kamp Aalesund - 11 poeng på 13 kamper - 0,85 poeng per kamp Stabæk - 9 poeng på 13 kamper - 0,69 poeng per kamp

Kapteinen bommet på straffe

Andrej Ilic reduserte etter en halvtime og Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg fikk sjansen til å utligne fra straffemerket i starten av andre omgangen.

Men veteranen klarte ikke å overliste Sander Tangvik i Rosenborg-målet, som var lynraskt nede og slo ballen unna.

– Han leder en synkende skute, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om Vålerenga-kapteinen mot slutten av kampen.

STRAFFEREDNING: Rosenborg-keeper Sander Tangvik jubler sammen med Ulrik Yttergård Jenssen etter strafferedningen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Vålerenga hadde sine sjanser og blant annet en ball i tverrliggeren, men istedenfor var det Rosenborgs innbytter Ole Sæter som ordnet 3–1 et kvarter før slutt med et langskudd.

Et skudd som Vålerenga-keeper Jacob Storevik definitivt burde ha reddet.

– Det er smertefullt for Vålerenga å slippe inn så enkle mål, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller.

– Hva skal man si? Det hender at man bommer på et straffespark og at man feilberegner litt, men de to første målene, de irriterer meg. For de føler jeg er fryktelig unødvendig at vi skal slippe til så lett, sier Bakke til NRK.

Tror de trenger minst syv poeng

Følgende fire kamper gjenstår for Vålerenga i Eliteserien:

5. november: Sarpsborg 08 – Vålerenga

12. november: Vålerenga – Stabæk

26. november: HamKam – Vålerenga

3. desember: Vålerenga – Tromsø

– Vålerenga er en stor klubb. Vi skal ikke være der nede, men nå er vi nå en gang det. Vi må ta tak i den situasjonen vi har satt oss selv i, sier Storevik.

NEDTUR: Vålerenga er nede på kvalikplass med fire runder igjen. Her er det Henrik Bjørdal som fortviler. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi bør nok ha to seire og uavgjort eller tre seiere på de siste fire. Da må vi skru opp turtallet, sier Bakke til TV 2 om sesongavslutningen.

PS! Med søndagens seier har Rosenborg nå 33 poeng og ni poeng ned til Vålerenga på kvalikplass. Dermed har de så godt som sikret plassen i Eliteserien. Seieren var deres første siden de slo Aalesund 4–0 27. august.