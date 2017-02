Tre uker før VM studerer Northug OL-løypa

– Det er det som er positivt nå at prøve-OL er verdenscup og går på TV, så du får sett løpene. Det betyr faktisk en del når man skal gjøre et arbeid mot løpene, sier Northug til NRK etter å ha gått sitt tredje NM-løp på tre dager.

Svaret han fikk der var at tida fram til VM i Lahti om mindre enn tre uker kan bli for kort til å finne toppformen. Northug innser nå at den innledende sprinten, der han har friplass, kan bli hans eneste VM-løp.

Da gjør det noe med humøret at løypene der det skal være OL om et år er som skreddersydd for ham.

Løype for spurterne

– Fellesstartløypene virker å ikke være så tøffe, særlig de klassiske traseene er lette, såpass lette at man kan se for seg at løperne kan stake på blanke ski. Det ser ut som ei løype der det er vanskelig å gå ifra underveis. Så her må man trimme avslutningsegenskapene, analyserer NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– For løpere som har spurten inne – typer som Petter Northug, for eksempel – så er dette ei ypperlig løype i fellesstart, understreker han.

– Det gjør ikke meg noe. Jeg får bare være forberedt på at det blir kjørt hardt i tremil uansett, slik fellesstartene blir gått nå, sier Northug.

Mens fellesstartløypa er lett, er det stikk motsatt med sprintløypa.

– Sprintløypene i OL må være noe av det tyngste vi har sett i internasjonal sammenheng, og det setter store krav til kapasitet. Det er ei sprintløype som kan være bra for tradisjonelle distanseløpere og løpere som er gode i diagonalgang, sier Torgeir Bjørn.

SLIK SER DET UT: Her skal verdens beste langrennsløpere kjempe om OL-gull neste vinter. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Tøff sprint

Også det passer Northug ypperlig. For mens Northug normalt har lavere utholdenhetskapasitet enn de sterkeste distanseløperne, har han høyere kapasitet enn spesialsprinterne.

Det viste han da han løp fra konkurrentene i diagonal og ble sprintverdensmester i Falun for to år siden.

– Jeg så sprintfinalen fra prøve-OL. Det så ut som det var tøffe løyper, så det er ingen tvil om at der må man være god i diagonal og ha kapasitet, konstaterer Northug.

Det får også vinterens komet Johannes Høsflot Klæbo til å smile.

– Det ser ut som det er tøff sprintløype og lang diagonalbakke der, så det blir spennende å se, sier han til NRK.

– Johannes Høsflot Klæbo har både utholdenheten og spurten og avslutninga inne til å kunne beherske ei sånn løype veldig bra, bekrefter Torgeir Bjørn