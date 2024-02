Topp-ti-plassering glapp for Kristoff i belgisk endagsritt – Tratnik seiret

Høstmælingens lag tok gull i junior-VM – bronse til kvinnene

Det norske herrelaget vant 7-6 over Italia etter forlengning i finalen i junior-VM curling lørdag. Kvinnelaget tok bronse med 7-5-seier over Canada.

Lukas Høstmælingen var skip på laget som brøt den norske seierstørken i junior-VM for menn. Sjur Loen, Pål Trulsen, Thomas Ulsrud, Steffen Mellemseter, Eirik Mjøen og Magnus Ramsfjell har gjennom årene sikret seks bronse og ett sølv, men gullet manglet inntil lørdag.

Det ble bare to nederlag på ni innledende kamper, før USA ble slått 10-3 i semifinalen og Italia nedkjempet i finalen.

Norges lag, bestående av Høstmælingen, Eskil Eriksen, Magnus Lillebø og Tinius Haslev Nordbye, fikk en god start mot Italia i finalen og ledet 4-2 etter fem omganger.

Etter åtte omganger hadde italienerne kommet tilbake i kampen og utlignet til 5-5. Norge tok ledelsen 6-5 før siste omgang, men Italia reddet seg inn med ett poeng i den tiende.

Dermed måtte kampen avgjøres i forlengning. Høstmælingen og co. mestret nervepresset best og ble verdensmestere. Danmark tok bronsen med 10-9-seier over USA.

Skip Torild Bjørnstad ledet det norske kvinnelaget til 7-5-seier over Canada i bronsekampen tidligere lørdag.

En sterk sjetteomgang med tre poeng banet vei for norsk seier i kampen om den siste pallplassen. Det sto 7-4 før siste omgang, og Canada greide ikke skaffe seg de nødvendige poengene.

Bjørnstad hadde med seg Eilin Kjærland, Ingeborg Forbregd og Nora Østgård på laget.

Sveits vant turneringen med 10-3 over Japan i finalen.

(NTB)