Tønseth: – Sikringen gikk

– Jeg må bare beklage. Jeg er skuffa over innsatsen min. Det var vanskelig å finne flyt i gåinga. Sikringen gikk for meg da det var igjen 800 meter, sa trønderen til NRK etter å ha gått sin første OL-distanse.

Det så mørkt ut for Norges gullsjanser etter at både Tønseth og Martin Johnsrud Sundby tapte mye tid til konkurrentene på sine etapper.

På første var Tønseth 18,2 sekunder bak lederen Kasakhstan. Tønseth hang med i ni av ti kilometer, men så sa det stopp og måtte også gi meter og sekunder til Andrej Larkov.

– Jeg skulle gjerne ha gått en OL-etappe før stafetten. Men når jeg får beskjed om å gå første etappe, tar du den muligheten. Jeg følte jo at jeg var i god form.

– Hvordan er det å gå første etappe for Norge når du ikke har fått skirenn på lang tid?

– Det er alvor, og jeg hadde nerver. Det gjelder å prøve å holde roen og fokusere på det jeg skulle gjøre, men det var ikke bra nok dessverre.

Priser lagkameratene

Men også Martin Johnsrud Sundby tapte til konkurrentene på sin etappe og Norge lå 32, 1 sekunder bak da Simen Hegstad Krüger gikk ut på tredje etappe.

Men selv med middels dårlige etapper ble Sundby og Tønseth likevel OL-mestere etter at Kruger hentet inn Aleksej Tsjervotkin, og Klæbo stakk fra Frankrike i nest siste bakke.

– I dag er jeg og Didrik veldig glade for at vi går på lag med Johannes og Simen. Vi har et fantastisk godt lag og sender også en hilsen de andre gutta på laget. Det er mange som kunne gått her i dag, sa Sundby til Eurosport etter medaljeseremonien.

Aukland: – Lett å være etterpåklok

Hans Christer Holund ble i går vraket fra stafetten på tross av sterke prestasjoner i OL. På tremila tok han bronse, og på gårsdagens 15-kilometer ende han på en solid sjetteplass, men Tønseth ble foretrukket på førsteetappe.

NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, mener det var en risiko å sette Tønseth på førsteetappen.

– Det er lett å være etterpåklok og si at de burde satt inn Holund. Det er risiko å sette en løper som ikke har gått noe i mesterskapet tidligere. Det så vi også med Astrid Uhrenholdt Jacobsen i går. Sundby fikk en hard luke å tette, men han så også sliten ut. Han gikk med grimaser i ansiktet og gikk ikke bra teknisk.