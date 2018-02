Sisteetappen ble en duell mellom Klæbo og russiske Denis Spitsov, som gikk for Olympiske utøvere fra Russland (OUR). Klæbo ga stadig uttrykk for at han hadde full kontroll, og virket til å leke seg med russeren mot slutten.

– Han må være stinn av selvtillit. Han går og leker seg på hele etappen, kommenterte Jann Post underveis.

Stakk i utforkjøring

Så klinte han til på sisterunden, før den mye omtalte «Klæbo-bakken». Han tok et par raske skøytetak i en utforbakke, og fikk raskt luke ned til OUR.

– Planen var egentlig å dra til i siste bakken, men jeg gled så godt. Jeg fikk 20 meter gratis og da var det bare å gå på, sier Klæbo til NRK.

– Måten han gikk på slutten var helt unikt, det er noe vi sjeldent ser. Det er taktisk helt overlegent. Han har en fart konkurrentene ikke har, og stikker i bunnen av en utforkjøring. Det skal ikke være mulig, sier Aukland.

Men det var et nøye planlagt trekk, mener morfar og trener Kåre Høsflot. En taktisk genistrek.

– Det var rykket han hadde regnet med. Han rykker jo litt som det passer han. Han gjorde det bra i dag, sier en rørt Kåre Høsflot.

Det er herrenes første OL-gull på stafett på 16 år. Sist Norge vant var i 2002. I Sotsji ble det en mye omtalt smørebom.

– 2002 er ikke akkurat fjor, nei. Vi har hatt flyten nå med seier i VM i fjor og nå i dag. Lahti var spesielt for meg, men jeg kjenner at jeg er i live også i dag, sier Tor Arne Hetland til NRK.

RØRT: Tor Arne Hetland smilte bredt etter gullet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det var på tide med norsk gull, sier Jann Post.

– En fantastisk dag. Simen henter oss inn igjen og Johannes er fenomenal på siste etappen, sier Hetland.

Så mørkt ut

Etter første etappe så det litt mørkt ut for Norge. Didrik Tønseths første OL-distanse ble ingen opptur. Til veksling var han nesten 20 sekunder bak Kasakhstan i tet. På den andre etappen overtok OUR initiativet. Aleksandr Bolsjunov satte opp en voldsom fart , og selv ikke Martin Johnsrud Sundby klarte å holde følge.

– Han går vanvittig tøft i front. Jeg blir fryktelig sliten, men jeg er glad for at vi har Simen Hegstad Krüger, sier Sundby til Eurosport.

Det er lett å forstå; Krüger ble sendt ut halvminuttet bak OUR, men vekslet 16 sekunder foran. Han viste hvorfor han tok sølvet på 15 kilometeren, og sendte ut Norge i tet.

Det ble en parademarsj for Klæbo.

STAFETTLAGET: Didrik Tønseth (fra venstre), Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix