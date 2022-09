Foss kjørte inn til en supertid og kunne se en etter en sykle inn til svakere tider på VMs temporitt i Australia. Da samtlige ryttere hadde passert målstreken til røde tider, var VM-gullet et faktum for nordmannen.

– Det føles som jeg er i en slags drøm. Det er så jeg ikke tror på det. Det er helt uvirkelig. Jeg fikk riktignok signaler underveis på at beina var gode, men dette er mer enn jeg noensinne kunne drømt om. Jeg skal prøve å nyte øyeblikket, men først må det gå opp for meg, sa 25-åringen etter løpet.

Det skulle bli et sekunddrama om seieren. Foss endte til slutt 2,95 sekunder foran sveitsiske Stefan Küng og 9,16 sekunder foran Remco Evenepoel, som tok sølvet og bronsen.

– Kom og vekk meg opp! Jeg vet ikke. Dette er den desidert beste tempoen min så langt i karrien. At det skulle bli gull ... det hadde jeg tenkt en gang. Det føles helt ko-ko, sa VM-vinneren til TV 2.

JUBEL: Det ble et sekunddrama da Foss tok tempogull i Australia. Foto: STRINGER / Reuters

– Vært kjempefornøyd med topp ti

– Vi hadde tårer i øynene da han kjørte over målstreken, fordi vi synes han kjørte så bra. Det gnistet av den tempoen. Det har nok ikke sunket inn helt enda. Det er helt ikonisk. Norsk idrettshistorie, sa Kurt Asle Arvesen til TV 2.

Foss hadde et mål før VM-tempoen om en topp-fem-plassering, men at topp-ti også var godkjent.

Foto: WILLIAM WEST / AFP

– Jeg hadde vært kjempefornøyd med topp ti, og håpet på topp fem topp fem med en perfekt dag. Det kommer til å bli spesielt å bære regnbuetrøya, og jeg skal prøve å hedre den som best jeg kan.

Tobias Foss Ekspandér faktaboks * Fullt navn: Tobias Svendsen Foss * Alder: 24 år (født 25. mai 1997) * Lag: Jumbo-Visma * Utvalgte meritter: VM-gull tempo Australia (2022), to seniorgull i NM (tempo og fellesstart 2021), 9.-plass sammenlagt i Giro d'Italia (2021), sammenlagtseier i Tour de l'Avenir (2019). * OL-meritter: 61.-plass (fellesstart) og 23.-plass (tempo) under Tokyo-OL. * Aktuell: Ble søndag tempoverdensmester i sykling i Australia. (NTB)

Første tempomedalje på 27 år

Thor Hushovd var den siste nordmannen før Foss som hadde klart gull-bragden i et sykkel-VM – også den gang i Australia. Det var i 2010.

– Det er vanvittig imponerende. Det er en generasjon som kommer nå, og Tobias er en av de. At det ble seier, hadde jeg ikke sett for meg det. Det er ekstremt overraskende, sa Hushovd til TV 2.

Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Foss er første nordmann noensinne som har tatt medalje på tempoen siden rittet for herrer kom på programmet i 1994. Før det historiske VM-gullet var Norges beste resultat på herresiden i tempo Andreas Leknessunds 13.-plass fra 2020.

– Jeg er ikke helt «nobody», men jeg er 50 prosent «nobody». At det er lite sjokk, det tror jeg. En liten overraskelse tipper jeg det var, spøkte 25-åringen videre.

– Ut-av-kroppen-følelse

På Vingrom, hjemme hos familien Foss, var det en stolt far som satt og så sønnen ta VM-gull på TV-skjermen:

– Jeg skjønte ved første passering at gutten er i form. Tobias har syklet endel tempo her i livet, så han er ikke en type som sprekker, sier Alf Magne Foss til NRK.

Naturlig nok var han og resten av familien i ekstase da de så sykkelesset kjøre inn til en supertid.

– Hadde han fått bronse hadde vi vært like oppe i dag. Men vi skjønte at dette gikk veien, og på slutten når han kom inn to-tre sekunder bak ble det klemming, roping og hyling i sofaen her.

– Det er jo en ut-av-kroppen-følelse. Vi har hengt opp flagg, fortsetter pappa-Foss.