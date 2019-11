Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var de nye hoppdressene om helte en disger dose malurt i begeret på en dag der de norske hopperne virkelig overbeviste. Men det ble norsk seier til slutt likevel.

Daniel Andrè Tande slo til med 142 meter i andre omgang og hoppet seg opp fra sjuendeplass til seier.

Robert Johansson og Johann André Forfang lå på henholdsvis første- og andreplass etter første omgang i Ruka, men ble diskvalifisert etter en tur hos dresskontrolløren.

De det så ut som om Marius Lindvik hadde sikret Norge dobbelseier, ble også han disket. Også det på grunn av dressen, men han hoppet med en annen dress enn de andre.

Også slovenske Peter Prevc ble disket etter andre omgang. Dermed var to av de tre som opprinneleg var på palen, disket.

– Robert hoppet fantastisk godt med den hvite dressen i Wisla, og Johann hopper bra her, da blir det litt all «eyez on me», på de norske utøverne, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter den første omgangen.

For hoppdressene til det norske laget ble et tema i finske Ruka i kveld.

Robert Johansson slo til med 138 meter og 144,5 poeng i sitt første hopp. Så kom Johann André Forfang med et hopp på 137 meter og 141,6 poeng.

Landslagssjef Stöckl om de norske diskene Du trenger javascript for å se video.

Mener dresskontrolløren pirker

De to nordmennene ledet etter den første omgangen, så kom beskjeden om at de var disket.

– Hvorfor ble du disket?

– Nei, akkurat det vet jeg ikke. Vi ble tatt på luftgjennomstrømning. Vi har virkelig gjort vårt og prøvde å gjøre dressen lovlig på luft, og så finner man alltids et punkt, Johann André Forfang til NRK.

– Det er en liten sirkel som blåser gjennom dressen. Den er ikke mer enn ti centimeter i diameteren. Den plasserer du på stoffet og så måler den hvor mye luft som går gjennom. Så var det ett eller to punkter som var for lave på luft, og da begynner man å pirke veldig spør du meg, sier Johan Andre Forfang.

– Dette er utrolig kjipt. Vi ble tatt fra muligheten til å få en topp-plassering, sa Forfang i pause.

Topp-plassering ble det, takket være Daniel André Tandes kjempehopp i finaleomgangen. Likevel er det den triple diskinga på grunn av hoppdressene som ødela stemninga.

NRK-ekspert raser: – Ute etter Norge

NRKs hoppekspert Johann Remen Evensen støtter Forfang, og kaller dressblemmen for flisespikkeri.

– Det er så utrolig små marginer det er snakk om her. Det er luftgjennomstrømning de har blitt tatt på begge to, og for å si det først og fremst da, alle nasjonen som hopper her i dag kjøper og ordner dresser som er for lave på luftgjennomstrømning, for så å jobbe de akkurat inn slik at de blir godkjente, forklarer Johan Remen Evensen.

– Det virker det som de blir testet på uvante steder, hvor de aldri har blitt testet før, og da må jeg si meg litt enig med Johann. Da er de litt ute etter å ta dem, legger Evensen til.

Han tror også at Norges nye superdress har blitt lagt merker til av andre enn bare konkurrentene.

– Det er tydelig at FIS har fått med seg det, og går ordentlig i sømmene for å finne en feil. Det irriterer meg litt. For hvis du går ordentlig i sømmene på alle utøverne, så finner du et eller annet å ta dem på. Så er det selvfølgelig kjedelig at det skjer med våre to norske som gjør en så god omgang.