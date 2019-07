– Det er ekstremt at det skjer samme søndag, sier tidligere proffspiller Marius Thorp til NRK.

Hovland startet søndagen sju under par på en 52.-plass, men en superrunde sørget for at han avsluttet med en sterk 13.-plass på 64 slag, åtte under banens par.

– Han viser at han har det øverste nivået inne, og det er veldig, veldig høyt når han får alt til å klaffe. Toppnivået er på høyde med de beste, sier Thorp om Hovlands prestasjon søndag.

Noen timer senere storspilte Kristoffer Ventura i Utah Championsships. Ventura gikk ut på en delt tiendeplass søndag, og med en fantastisk avslutning sikret 24-åringen sin første proffseier i Korn Ferry Tour - i tillegg reiser Ventura hjem med 1,1 millioner norske kroner ifølge The Golf News Net - hvor de 25 beste får spille PGA Touren neste sesong.

Nå går det mot en unik PGA-sjanse for Ventura neste sesong og Thorp har troen på amatørspilleren.

POSITIV: Tidligere proffspiller Marius Thorp har troen på to nordmenn i PGA Touren neste sesong. Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

– Jeg tror det han klarer det. Han er en massiv golfspiller som slår fryktelig langt og har et jernspill som er veldig bra.

– Drømmescenario

For for å få fast innpass på PGA-touren, golfernes øverste turnering, må man være blant de 125 spillerne som har vunnet mest eller kvalifiserer seg gjennom Korn Ferry Tour.

Det tilsvarer at Hovland må spille inn rundt 900.000 dollar – nesten åtte millioner kroner – i premiepenger før sesongen er over i august. Så langt har Hovland spilt inn drøye to millioner i premiepenger, og må spille inn i overkant av seks millioner i løpet av de neste tre turneringene.

Hvis premiepengene skulle utebli må Hovland kvalifisere seg gjennom Korn Ferry Tour i slutten av sesongen. Dermed er det mulighet for to nordmenn i PGA Touren neste sesong.

– Om vi får begge på PGA Touren neste år er det drømmescenario, men det kan fort skje. I min verden er det større sannsynlighet for at det skjer, enn at det ikke skjer og begge har nivået som skal til for å lykkes på PGA Touren, sier Thorp.

Storspilte

Hovland startet dagen sju under par på en 52.-plass. Fra start søndag spilte 21-åringen fantastisk. På de fem første hullene ble det fire birdies. Han lå 11 under par etter halvspilt runde.

ENORM AVSLUTNING: Med en utrolig sisterunde åtte under par ble Viktor Hovland nummer 13 i Detroit. Foto: Dylan Buell / AFP

På andre halvdel fortsatte han storspillet. Med birdies på både hull 10 og 11 var han 13 under par med seks hull igjen å spille.

Birdie ble det også på hull 14 og 17. Dermed endte 21-åringen åtte under på søndagens runde. Da lå han på en midlertidig fjerdeplass, før resten av spillerne avsluttet runden.

– Selvfølgelig tenker jeg bare på å spille godt, men det ville vært fint om jeg spilte så bra at jeg har en slags status neste år, så jeg slipper å kjempe i gjørmen. Jeg vil være i en situasjon der jeg vet hva jeg skal de neste månedene, sier Hovland til Golfweek om fremtiden.