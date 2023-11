Tittelforsvarer Kolstad komfortabelt videre til semifinale i NM

Kolstad kjørte over Bergen i kvartfinalen i håndball-NM og vant til slutt 36–23.

Hjemmelaget hadde en komfortabel 12 måls ledelse til pause og bommet kun på sju avslutninger den første omgangen.

– Det var en god gjennomkjøring for vår del. De første 10–15 minuttene dreper vi kampen, sier Sander Sagosen til NRK etter seieren. Han er likevel ærlig på at egen form kunne vært bedre. Trønderen sto kun for to av de 36 måla.

Etter ni serierunder troner Kolstad øverst på tabellen i Eliteserien, mens Bergen ligger på sjetteplass.

I de andre kvartfinalene ble det jevnere resultater. Kristiansand tok en knepen 34-32-seier over Halden. Mellom Haslum og Nærbø sto det likt 11–11 før hvilen, men Haslum slo til i andre omgang og vant 27–22. Elverum vant til slutt 35-27 over Drammen.

NTB/NRK