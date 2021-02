Politiet skriver at Woods har blitt fraktet til sykehuset som følge av skadene, og han måtte klippes ut av bilen med hydraulisk verktøy. Ulykken skjedde tirsdag morgen klokken 07.12 lokal tid.

Alvorlighetsgraden av skadene hos Woods og omstendighetene rundt ulykken er foreløpig ukjent.

Woods' agent sier til Golfdigest at golfprofilen må opereres og at det blir gjort i skrivende stund. Skadene blir omtalt som «moderat til kritisk», og han har pådratt seg flere skader i beina, forteller agenten.

SKADD: Tiger Woods opereres etter dramatisk bilulykke. Foto: Jeff Gross / AFP

Golferen var den eneste personen i bilen. Ingen andre biler skal ha vært involert i ulykken.

Kjøretøyet har pådratt seg store skader, skriver politiet. Bilder viser også at bilen har rullet over.

Woods var på oppdrag for nettstedet Golfdigest, men han hadde ikke møtt opp til dag to av deres planlagte fotoseanse.

Golfprofilen har en forhistorie med kjøring i påvirket tilstand, men en kilde i politiet sier til TMZ at det ikke skal være noe alkohol innblandet i ulykken.

I 2009 krasjet han bilen sin utenfor sitt hjem. Det viste seg senere at bakgrunnen den gang var en voldsom krangel med hans daværende kone, som hadde avdekket hans utroskap. Det utviklet seg til en skandale som nær hadde gjort slutt på karrieren hans.

Tidligere på dagen tirsdag la skuespiller David Spade ut bilde sammen med Tiger Woods. Da skal han ha holdt golfkurs.

Woods var i Los Angeles i forbindelse med helgens golfturnering i Pacific Palisades. Han uttalte så sent som mandag at hans vedvarende ryggplager kan sette ham utenfor US Masters i april.