Tiedemann Hansen ferdig som daglig leder for sykkel-VM

4. desember sendte Norges Cykleforbund ut informasjon der det ble klart at Tiedemann Hansen, som også er norsk sykkelpresident, hadde forlatt stillingen som daglig leder for sykkel-VM.

– Vi har prøvd å kutte organisasjonen og kostnadene ned til et minimum. Når hans kontrakt var gått ut var det naturlig å ikke forlenge den, utdyper Hellesnes overfor NRK.

Han skal ifølge Hellesnes fortsatt bidra i opprydningen i kraft av å være president i Norges Cykleforbund.

Tiedemann Hansen, som er også styremedlem i Det internasjonale sykkelforbundet, har ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser om saken.

Har en viktig rolle

RYDDER OPP: Mona Hellesnes er styreleder i Bergen 2017 AS. Hun bekrefter at Harald Tiedemann Hansen ikke lenger er ansatt som daglig leder. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Det ble tidlig klart at sykkel-festen i Bergen i september kom til å gå i underskudd. Spørsmålet var hvor alvorlig situasjonen var. Tiedemann Hansen dro på tre ukers ferie like etter mesterskapet, og 1. november gikk han altså av som daglig leder.

Nylig ble det klart at underskuddet etter VM-festen er på 55 millioner kroner.

– Som president i Norges Cykleforbund er han sånn sett til disposisjon. Han har en veldig viktig rolle i kontakten vi må ha med vår eier, som er Norges Cykleforbund, og inn mot det internasjonale sykkelforbundet, sier Hellesnes.

Kan bli kastet

Norges største sykkelklubb, Rye, sendte i november ut et brev der de krevde et ekstraordinært sykkelting for å skifte ut hele styret i Norges Cykleforbund. Med støtte fra flere i Sykkel-Norge er dette tinget satt til 20. januar neste år.

Fortsatt skylder VM i Bergen det internasjonale forbundet, UCI, over 14 millioner kroner i lisens. Sykkelforbundet har gitt UCI en garanti på 4,5 millioner kroner, og det er uklart om disse pengene vil bli refundert så lenge VM i Bergen ikke har betalt hele sin regning.

Det kan bli kritisk for Norges Cykleforbund, som har så svak betalingsevne at de nylig ba om økonomisk bistand fra Norges idrettsforbund.

Bekymringsmelding fra revisor

3. oktober skal styrene i både sykkelforbundet og Bergen 2017 AS ha mottatt det første av i alt fire revisorbrev, hvor det ble uttrykt bekymring for den økonomiske situasjonen og krevd tiltak.

«Vi ber om at det umiddelbart blir foretatt en intern gjennomgang av kostnadsbruken forbundet med VM og at denne blir vurdert opp mot idrettens regelverk.»

Hellesnes bekrefter at de mottok bekymringsmeldingen og at de da innførte tiltak.

– Vi har hatt en ekstraordinær generalforsamling der vi har orientert vår eier, Norges Cykleforbund, om situasjonen.