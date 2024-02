Det er ikke lenger en hemmelighet at Therese Johaug vurderer å satse mot VM-femmila i Trondheim neste vinter, 9. mars 2025. Hun har 14 VM-gull fra før, men fristes av å prøve å ta nummer 15 på en distanse som ikke fantes for kvinner sist hun var aktiv.

Overfor NRK bekrefter 35-åringen at hun akkurat nå tester ut realismen i en ny toppsatsing.

Det er to ting hun ønsker å finne ut av. Det ene er hvordan hun ligger an fysisk. Det andre er hvordan hun vil takle å være borte fra datteren Kristin, som ble født 17. mai i fjor.

– Det betyr jo mye å se hvordan formen er, og om det er reelt mulig eller ikke. Og kanskje mest det å på kjenne på samvittigheten på hjemmebane og hvordan det er, sier hun.

TRENER MYE: Therese Johaug trente over 60 timer i januar, og føler fysikken sitter bedre enn teknikken. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Tuting

Grytidlig onsdag morgen reiste Johaug fra Oslo for å jobbe som ekspertkommentator for NRK under Ski-NM Beitostølen. Etter NM reiser hun videre til Sveits for å gå sitt første skirenn siden Skarverennet for snart to år siden.

Det betyr at hun ikke ser datteren på halvannen uke. Kristin ble født 17. mai i fjor og er med andre ord drøyt ni måneder gammel. Tidligere har de ikke vært lenger borte fra hverandre enn halvannet døgn.

BLE MOR: 17. mai i fjor fikk Therese Johaug datteren Kristin. Foto: Eirik Fure / NRK

– Det var jo tuting, sier Johaug om avskjeden.

– Det begynte med tuting for mange dager siden. Men det har gått overraskende greit så langt i dag, konstaterer hun etter å ha gjennomført en to timer lang treningsøkt i NM-løypene.

– Lyst til å gå fort

Johaug trener systematisk, og har gjort det en god stund. I januar ble det over 60 timer. Det er toppidrettstrening, ikke mosjonistaktivitet. Hun legger grunnlaget for en VM-satsing.

Hun skal ikke konkurrere på Beitostølen, men neste helg er hun altså tilbake i konkurranse i det 17 kilometer lange Engadin Frauenlauf. Aller helst skulle hun gått Engadin skimaraton en uke senere, men det passet rett og slett ikke inn.

– Når jeg først har et startnummer på brystet, så har jeg lyst til å gå fort, det skal jeg innrømme, sier hun.

1. mai skal hun løpe Grue halvmaraton. Der skal det også gå fort.

– Målet er å springe på rundt 1.10, sier hun.

Det er verdt å nevne at det bare er fire norske kvinner gjennom tidene som har løpt under den tiden: Ingrid Kristiansen, Grete Waitz, Stine Larsen og Karoline Bjerkeli Grøvdal. Kravet for deltakelse i sommerens friidretts-EM er 1.10.30.

KAN GÅ NM-TREMILA: Therese Johaug vurderer å melde seg på NM del 2. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Vurderer NM-start

Johaug er heller ikke fremmed for tanken på at det kan bli flere skirenn innen den tid. Hun bekrefter at det kan bli aktuelt å stille i NM-tremila på Lillehammer 23. mars.

– Ja, det hadde vært moro å ha prøve seg, bekrefter hun.

Hvordan hun klarer seg i konkurransene, vil gi henne viktige svar på det fysiske nivået. Men at hun i det hele tatt stiller opp, skyldes også at hun allerede har noen svar.

De siste ukene har hun gjennomført flere tester.

– Da får man i hvert fall et ærlig svar på hvordan formen er, sier hun.

– Hva er svaret?

– Svaret er at jeg er et stykke bak der jeg har vært, men det er ikke «halvgæli», heller. Så ut fra den treningen jeg har trent og hvordan det siste året har vært, så er jeg fornøyd, sier Johaug.

På spørsmål om en mer detaljerte rapport fra en fast løpetest på mølle Johaug ofte har brukt, smiler hun bare og sier «ingen kommentar».

NRK kjenner likevel til at denne testen antyder at hun rent fysisk allerede tilhører den ypperste verdenseliten i langrenn.

TRENER SAMMEN: Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm har dratt hverandre fram i vinter- Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

– Vil være helt der oppe

En som har trent mye med Therese Johaug den siste tiden, er Helene Marie Fossesholm. Også hun er hemmelighetsfull.

– Det har jeg sett at Therese har vært bra. Hvor bra, det trenger ikke jeg å uttale meg om, smiler hun.

Fossesholm vil heller ikke si om Johaug bør satse mot VM neste vinter, men hun legger ikke skjul på hva hun håper.

HAR VUNNET ALT: Tre OL-gull. 14 VM-gull. 82 verdenscupseirer. Det er Therese Johaugs fasit – så langt. Nå kan det bli mer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– For min del håper jeg at hun skal gå skirenn igjen. Hun har jo vært den desiderte beste. Og jeg tror hvis hun kommer tilbake så tror jeg fortsatt hun vil være helt der oppe. Men det må jo være fordi hun har lyst til selv, sier Fossesholm, som selv går sitt første skirenn for vinteren torsdag.

Da er Therese Johaug på jobb for NRK. Men om de neste månedene gir de svarene hun håper, kan det være at ekspertrollen i denne omgang blir mer kortvarig enn hun hadde sett for seg.