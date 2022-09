Tromsø-forsvarer ute resten av sesongen

Niklas Vesterlund (23) har i år vært en viktig brikke for Tromsø i Eliteserien. Et tretthetsbrudd gjør at de resterende kampene ryker.

Nordlys opplyser at Vesterlund er ferdig for sesongen. Dansken har startet samtlige 23 kamper for Tromsø og scoret to mål.

– Jeg gikk av rett etter pause mot Viking søndag for en drøy uke siden fordi jeg merket at det ble for mye. Jeg hadde hatt litt vondt i ryggen i en uke før det, men at det var så ille, det trodde jeg ikke, sier Vesterlund til iTromsø.