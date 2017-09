Tar knallhardt oppgjør etter braktap: – Opptrer som et juniorlag

– Vi står med lua i hånda i første omgang. Det er rett og slett pinlig hvordan vi fremstår. La det ikke være noe tvil: de er et kjempegodt lag. Isolert sett er det bedre lag som kan finne på å tape 0–4 mot dem, men måten vi gjør det på skal vi ikke være bekjent av.

Rosenborgs lynving, Pål André Helland, er lite fornøyd med at kampen mot Real Sociedad, som i realiteten var avgjort allerede etter åtte minutter. Det sto tidlig 2–0 på scoringstavla, og det endte til slutt 4–0 til baskerne, i en kamp trønderne var sjanseløse.

– Vi står med høye skuldre og det virker som om vi har alt å tape. Sånn skal det ikke være i første kampen i et gruppespill på bortebane. Vi er «underdog» og da må vi angripe kampen på en helt annen måte.

Får støtte: – Et bevis på hvor norsk fotball står

KRITISK: NRKs fotballekspert, og tidligere Rosenborg-spiller, Karl-Petter Løken er ikke imponert over forsvarsspillet. Han mener kampen var avgjort etter åtte minutter. Da sto det 2–0 på scoringstavla. Foto: NRK

– Det var veldig stor forskjell på lagene på alle områder, sier NRKs fotballekspert, Karl-Petter Løken.

– Jeg tror dette er et bevis på hvor norsk fotball står for øyeblikket. Rosenborg møtte et veldig godt lag, men kampen illustrerer at vi har problemer med å forsvare oss. Både individuelt og kollektiv. Det er der vi har de største utfordringene. Vi er for veike og vi er ikke kyniske nok.

NRK-eksperten, som spilte i Rosenborg i mesteparten av sin karriere, sammenligner torsdagens braktap med landslagets 0-6-tap i Tyskland. Løken mener Rosenborg fikk samme type sjokkbehandling i San Sebastian.

– Vi er ikke i nærheten av å klare å forsvare oss, og det er klart at man blir sliten når man bare blir løpende etter. – Jeg er helt enig med Pål André Helland. Det er mulig å ta vare på ballen mer enn det Rosenborg gjorde i denne kampen.

Overrasket over nivåforskjellen

Rosenborg-sjef Kåre Ingebrigtsen innrømmer at hans menn til tider så ut som tilskuere mot ballsikre Sociedad-spillere.

– Jeg er overrasket over at vi var så mange med høye skuldre. Det var mange som virket preget og vi senket ikke skuldrene før kampen var bortimot avgjort.

– Er du overrasket over nivåforskjellen?

– Ja, det blir jo en voldsom nivåforskjell når vi opptrer som et juniorlag, og er redd for å ha ballen. Andre omgang er mer jevnspilt, men vi kan ikke starte som vi gjør i den første hvis vi skal ha en sjans i denne turneringen, avslutter Helland.