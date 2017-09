Norge ydmyket av Tyskland: – Trist og pinlig

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

STØRRE: Tyskerne var et hode høyere enn Norge. Her Mats Møller Dæhli i duell. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Trist og pinlig, sier NRKs fotballekspert Tom Nordlie like etter kampen.

– Det er ingen agressivitet i presset. Og «attityd» er det fullstending mangel på, fortsetter Nordlie etter Tysklands ydmykelse av Norge.

6-0-tapet er det største nederlaget for landslaget på 45 år. 1. novemer 1972 tapte Norge 9-0 på bortebane for Nederland i VM-kvaliken

– Jeg er klar over at vi møter et av verdens beste lag, og kanskje det beste etter min mening, men dette så ikke bra ut, fortsetter Tom Nordlie.

Vinket på offside

Fotballstormakten presset lille Norge tilbake fra start, og de rødkledde skulle få den verst tenkelige åpning på kampen.

Allerede etter ti minutter lå den første ballen bak Rune Almenning Jarstein i Norge-buret.

Et spillesugent Tyskland kombinerte fint rett utenfor Norges 16-meter. Til slutt lå ballen til rette for Arsenal-stjernen Mezut Özil som breisidet kula bak en utspilt og sprellende Almenning Jarstein.

Norges keeper vinket, ropte og skrek på offside på angriper Timmo Werner, men tv-bildene viste at målet var korrekt dømt.

Tyskland fortsatte å rundspille og ydmyke Norge foran 60.000 fornøyde tilskuere på stadion i Stuttgart.

Etter 16 minutter fortsatte ydmykelsen. Thomas Mueller fikk enkelt ta ned ballen og til slutt servert Julian Draxler som lett og uhindret plasserte ballen i hjørnet til Almenning Jarstein.

SJANSELØS: Tyskland setter inn sitt andre mål i kampen bak en sjanseløs Rune Almenning Jarstein. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Sjokkert

Samme aktive og alltid farlige Thomas Mueller flikket nydelig videre til spisskollega Timmo Werner som uten press puttet inn 3-0 etter svakt norsk forsvarspill. Da var det bare spilt 20 minutter på Mercedes Benz Arena.

Og da alle trodde at Norge kanskje hadde rodd i land en 3-0-ledelse til pause, etter et par små farligheter foran det tyske målet, slo Tyskland til igjen.

Kampens store spiller, Thomas Mueller klemte til med et vanvittig banan-innlegg til tyskernes nye superspiss Timmo Werner som scoret på en nydelig heading.

– Jeg tror de er sjokkert over hvor lett motstand de får. For det skal ikke vere mulig med en femmer på midten og en firer bak og gi så mye rom. De var der ballen var for et halvt sekund siden, sier Tom Nordlie.

Kjørte bølgen

Tyskland ledet også 4-0 til pause mot San Marino i juni.

Her kunne det også stått langt mer.

Til pause tuslet de norske spillerne slukøret av banen med blikket festet i gresset. Samtidig ga smilende tyskere klaps på skulderen til lagkameratene.

Rundt dem reiste hjemmepublikummet seg for å applaudere maktdemonstrasjonen. Allerede etter 22 minutter startet de første forsøkene på bølgen i Stuttgart.

NEDTUR: Lars Lagerbäck fikk en vond opplevelse som norsk landslagssjef i Stuttgart. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Blylodd

– Det ser ut som vi løper med blylodd rundt beina, mens tyskerne løper fjærlett utpå her, kommenterte NRK-ekspert Karl Petter Løken.

Lars Lagerbäck byttet inn midtstopper Gustav Valsvik for Sander Berge i pausen, og flyttet Håvard Nordtveit opp på midten.

Byttet gav ingen synlige resultater i begynnelsen av omgangen. For allerede fire minutter etter pause scoret tyskerne igjen. Denne gangen på en heading fra innbytter Leon Goretzka.

Hoftefeste

Ti minutter før slutt fikk innbytter Mario Gomez stupheade inn 6-0.

Tyskland skrudde ned tempoet etter hvert som målene rant inn, men fra tribunen ropte publikum om mer. Med taktfast applaus ble de hvitkledde oppildnet av supporterne, som igjen reiste seg de ti siste minuttene.

Landslagssjef Lars Lagerbäck ble stående med hoftefeste og skule utover banen da dommeren blåste av kampen. Noen av de norske spillerne satte seg ned, andre tuslet rett bort til overmakten for å gratulere vertene med den knusende seieren.