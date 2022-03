Tandrevold krasjet på fellesstarten: – Helt idiotisk

Lindvik nest best i prøveomgangen

Marius Lindvik klinket til i prøveomgangen, og var nest best. Hoppet på 232 meter var omgangens tredje lengste, men på grunn av lavere gate fikk Lindvik plusspoeng.

Nummer to i sammendraget i VM Stefan Kraft hoppet 1,5 meter kortere enn Lindvik, og var snaue sju poeng bak nordmannen.

Best var slovenske Timi Zajc med et hopp på 245 meter. Det er for øvrig helgens lengste hopp.