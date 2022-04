Tallknusernes dom: Disse tar medalje og disse rykker ned

– Det er som å kaste terning. Du vet ikke hva du får med HamKam, sier Aleksander Schau.

Om kort tid sparkes Eliteserien i gang når HamKam tar imot Lillestrøm på Briskeby. Det er knyttet stor spenning til hva de hvite og grønne fra Hamar kan få til etter 13 sesonger utenfor det gode selskap.

NRKs fotballekspert, Aleksander Schau, tror Hamar-laget blir en joker i årets sesong.

– De har måttet erstatte en god stopper, men samtidig er det en enorm glede på Hamar over å være i Eliteserien. Jeg får nesten sitere den gamle Liverpool-spilleren Phil Thompson: «Det er kål eller kaviar». Jeg har prøvd å spå det mange ganger, men jeg får det ikke til, sier Schau.

EKSPERT: Aleksander Schau. Foto: Truls Antonsen / NRK

Briskeby-laget har vært en av de store snakkisene før comeback-sesongen. Det er mye takket være storscoreren Kristian Eriksen som lenge har vært sterkt ønsket av Rosenborg.

Men HamKam har nektet å slippe ham, og lørdag starter 27-åringen på topp for hjemmelaget.

– At de har beholdt Kristian Eriksen, er ekstremt viktig for dem, sier Schau.

Men hvor stor sannsynlighet er det egentlig for at Eriksen og HamKam beholder plassen?

SNAKKIS: HamKams Kristian Eriksen flørtet med Rosenborg før sesongen, men ble til slutt værende på Hamar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tallknuserne om HamKams muligheter

Norsk Regnesentral har spilt hele årets eliteserie 5.000.000 ganger på en datamaskin og beregnet 5.000.000 tilsvarende tabeller. Deretter har de talt opp hvor mange ganger Bodø/Glimt kommer på førsteplass, andreplass og så videre. Det har gitt tallknuserne sannsynligheten for plassering for hvert enkelt lag.

COMEBACK: HamKam-spillerne Kristian Eriksen og Aleksander Melgalvis Andreassen (bak). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ifølge prognosene er det mest sannsynlig at Aalesund og Jerv rykker direkte ned. Samtidig har tallknuserne kommet frem til at det er en 46,8 prosents sjanse for at HamKam rykker ned (enten direkte eller via kvalik).

HamKam-profil Aleksander Melgalvis Andreassen er tydelig på at de ønsker å motbevise alle som tror laget går rett ned.

Sannsynlighet for nedrykk (enten direkte eller via kvalik) Ekspandér faktaboks Aalesund, 59,6 % Jerv, 57,3 % HamKam, 46,8 % Sandefjord, 37,8 % Tromsø, 15,6 % Odd, 12,3 % Kristiansund BK, 6,3 % Haugesund, 4,2 % Sarpsborg 08, 4,2 % Strømsgodset, 3,7 % Vålerenga, 0,6 % Lillestrøm, 0,6 % Rosenborg, 0,1 % Viking, 0,1 % Molde, <0,1 % Bodø/Glimt, <0,1 % * For laget som havner på kvalik-plassen er det benyttet en sannsynlighet på 50 % for å tape mot laget fra OBOS-ligaen Kilde: Norsk regnesentral

– Det første målet vårt er å holde oss i serien, men det langsiktige målet er å prøve å etablere oss som en eliteserieklubb. Vi kommer til å jobbe steinhardt, vi, sier Melgalvis til NRK.

JUBEL: Tallknuserne spår at det blir mye Glimt-jubel på Aspmyra denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vinner Glimt igjen?

Melgalvis tror det skal mye til for at eliteseriegullet ikke havner i Bodø også denne sesongen.

– Jeg har vanskeligheter for å se at noen kan utfordre Bodø/Glimt i år. De ser solide ut og har vært i sesong i noen uker med europa-kamper, cupkamper og walkover og det som er. Jeg tror det blir vanskelig å ta Bodø/Glimt i år, sier HamKam-spilleren.

Aleksander Schau spår også at det blir mye jubel på Aspmyra denne sesongen, men han skulle gjerne ha sett at klubben hentet inn én eller to spillere til.

– Alle tror vel at Glimt tar det. De har en stor tropp, men kanskje ikke så bred som mange skal ha det til. Vi får se. Det er fortsatt noen dager igjen å hente spillere. Man gir nok ikke opp Erik Botheim med det første der oppe. Det lukter fugl nå, men får dem inn Botheim lukter det julekalkun, sier Schau.

Sannsynlighet for 1. plass Ekspandér faktaboks Bodø/Glimt, 60,5 % Molde, 29,8 % Viking, 3,7 % Rosenborg, 3,0 % Vålerenga, 1,0 % Lillestrøm, 0,9 % Strømsgodset, 0,2 % Sarpsborg 08, 0,1 % Haugesund, 0,1 % Kristiansund BK, <0,1 % Odd, <0,1 % Tromsø, <0,1 % Sandefjord, <0,1 % HamKam, <0,1 % Jerv, <0,1 % Aalesund, 0,0 % Kilde: Norsk regnesentral

Melgalvis og Schau får ikke overraskende støtte fra matematikerne hos Norsk Regnesentral. De har regnet ut at det er 60,5 prosent sannsynlig at Glimt tar gullet. De tror videre at Molde og Viking følger på de neste plassene.

TUNG OPPKJØRING: Kjetil Rekdal har hatt en tøff oppkjøring med Rosenborg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rosenborg utenfor pallen

Noe mer overraskende er det kanskje tallknuserne tror Rosenborg kun har 3 prosent sjanse for å ta seriegullet. De blir spådd en fjerdeplass.

Slik gjøres utregningen Ekspandér faktaboks Modell for utfallet i en fotballkamp: For å forklare datamaskinen hvordan den skal spille de 5 000 000 kampene, har Norsk Regnesentral laget en statistisk modell for utfallet av en fotballkamp mellom to lag. I denne modellen har hvert lag et styrketall. Modellen tar også hensyn til en hjemmebanefordel, men ikke eventuell formutvikling. Den (relative) hjemmebanefordelen er den samme for alle lag. Hvordan læres modellen opp? Styrketallene og hjemmebanefordelen er ukjente størrelser som tallfestes ved hjelp av resultatene i kampene som er spilt i 2021 og tips fra fotballeksperter fra NRK og Discovery. Når NR beregner styrketallene har de vektlagt kamper fra 2021 og ekspertene sine innspill likt. Modellen tar hensyn til hvilke kamper hvert lag har vunnet, det vil si at en seier over et godt lag er bedre enn en like stor seier over et dårligere lag. En stor seier er dessuten bedre enn en ettmålsseier. De har benyttet ekspertene til å tallfeste styrketallene til de nyopprykkede lagene mot de lagene som var i Eliteserien i 2021. Kilde: Norsk Regnesentral

NRK-ekspert Carl-Erik Torp tror gullhungrige trøndere bare kan glemme at Rosenborg utfordrer Glimt om seriegull allerede på første Rekdal-forsøk.

– Det virker helt urealistisk at RBK kan være med og kjempe om gullet. Ja, treningskamper er treningskamper, og ting endrer seg fort, men jeg har ikke sett noe som helst i vinter som tyder på at det er i ferd med å løsne skikkelig for dem. Ting kan skje, det er mange gode spillere i RBK, men det har vært sjokkerende resultater i vinter, sier Torp.

