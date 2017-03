Taktisk hodebry for Stöckl før Raw Air – har for mange gode flygere

Den med høyest poengsum etter 16 hopp (fire kvalifiseringer og seks konkurranser) vinner Raw Air, den norske hoppuka, og sikrer seg millionpremien. At kvalifiseringen gir poeng, er spesielt. Det er det også at man får individuelle poeng i lagkonkurransene.

– Vi kan bare ta ut fire til lørdag, og de som ikke er med, er ferdig med Raw Air, slår Norges trener Alexander Stöckl fast.

Flere poeng i skiflyging

FLYR: Anders Fannemel har verdensrekorden på 251,5 meter, satt i Vikersund i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det skaper også ekstra hodebry at det hele avsluttes med skiflyging i Vikersund, og der får man nesten dobbelt så mange poeng som i de øvrige tre bakkene. Og Norges lag er fylt med gode flygere, blant annet verdensrekordholder Anders Fannemel.

– Å ta ut laget lørdag blir vanskelig, for vi må ta ut et lag som kan kjempe for sammenlagtseieren, selv om noen kanskje er litt bak i en storbakke. Siden skiflyging gir så mange poeng, er det viktig at vi ser hvem som er gode til å fly før vi tar ut laget. De har større sjanse til å hente poeng på slutten, forteller Stöckl til NRK.

– Jeg vet at hele det norske laget er gode i skiflyging, så det er tøft å velge noen der. Alle har hoppet over 240 meter og jeg er vel kortest av alle, med 242 meter, så jeg ligger dårligst an enn så lenge, sier verdenscuptreer Daniel-André Tande med et smil.

– Det blir spennende å se hva de gjør. Vi har jo et lag med over gjennomsnittet gode flygere, og siden man kan ta mange flere poeng der, vil nok det prege uttaket, tror Johann André Forfang.

Forventer å måtte trøste

Laget tas ut etter fredagens kvalifisering. Da tror Stöckl noen vil bli skuffet. Han vil ikke garantere at laget som tok VM-sølv i Lahti er garantert plass, heller ikke at å være topp fire blant de norske.

– Jeg må snakke med folk og forklare hvorfor de ikke får plass, sier Stöckl.

Tom Hilde er blant dem som står i fare for å bli vraket til lagkonkurransen.

– Det er jo litt kjedelig for meg, men det er en artig konkurranseform. Men kommer du ikke inn på laget, så hopper man ikke godt nok til å vinne sammenlagt uansett, mener Hilde.

NRKs ekspert Johan Remen Evensen tror sølvlagets gode form, gjør valget greit for ledelsen.

– Men hvis Robert Johansson, som er en god flyger og var nærme i VM, leverer knallsterkt fredag, kan det bli hodebry for Stöckl. Da er det flere ting han må vurdere opp mot hverandre, sier han.