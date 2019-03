Johannes Høsflot Klæbo leder verdenscupen sammenlagt med 14 poeng foran verdenscupfinalen i Quebec.

Allerede da rivalene skulle velge kvartfinaleheat etter fredagens sprintprolog, fikk vi se at det psykologiske spillet er i gang.

Aleksandr Bolsjunov konfererte med Russland-trener Markus Cramer før han trykket på knappen for heat 1.

– Vi hadde ikke forventet at Bolsjunov og Federico Pellegrino skulle oppsøke det heatet, de vet jo at Johannes går der, erkjenner sprintlandslagstrener Arild Monsen overfor NRK.

– Stallordre

For etter at Bolsjunov valgte første heat, gjorde altså den italienske supersprinteren Pellegrino det samme. Det fikk imidlertid ikke prologvinner Klæbo til å endre taktikk.

Klæbo valgte, som alltid, første heat.

Samtidig tok Monsen en rask beslutning:

– Vår taktikk og svaret på det, er at vi setter enda flere folk der. Så får vi se om det er vi som kommer seirende ut av det eller ikke, sier han.

Monsen bekrefter at Emil Iversen og Pål Golberg ble beordret til samme heat, for å hjelpe Klæbo, selv om det kan gå på bekostning av deres egne muligheter for avansement.

– Ja, det var en stallordre. De hadde ikke noe valg.

– Hva synes guttene om det?

– Helt greit.

– Litt på akkord

Monsen brøt dermed med et av sine prinsipper. Normalt vil han ikke ha mer enn to nordmenn i ett heat, ettersom bare to kan gå direkte videre.

– Dere vil jo normalt ikke ha tre i samme heat, betyr det at det viktigste i dag ikke er å ha flest mulig videre?

– Vi må gå litt på akkord med det i dag, erkjenner Monsen.

I tillegg til Klæbo, Pellegrino, Bolsjunov, Iversen og Golberg, går svenske Viktor Thorn i første kvartfinale.

Hvis den norske lagtaktikken lykkes i den grad at de klarer å slå ut Bolsjunov i kvartfinalen, kan Klæbo sikre seg mange verdifulle bonussekunder på russeren før de to avsluttende etappene. Seier i sprinten gir 30 bonussekunder.

Det er inntil 350 poeng å hente i løpet av minitouren.

Sterk Østberg

Totalt gikk åtte norske herreløpere videre fra prologen: Johannes Høsflot Klæbo (1), Eirik Brandsdal (4), Sindre Bjørnestad Skar (9), Simen Hegstad Krüger (14), Emil Iversen (16), Pål Golberg (18), Sjur Røthe (20) og Didrik Tønseth (21).

I kvinneklassen gikk verdenscupleder Ingvild Flugstad Østberg en sterk prolog og ble nummer tre.

Disse gikk også videre til kvartfinale: Tiril Udnes Weng (5), Maiken Caspersen Falla (9), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (11), Mari Eide (26), Therese Johaug (29) og Ane Appelkvist Stenseth (30).