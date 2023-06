Sykkel-NM: Søren Wærenskjold norsk tempomester

Fransk stjerneskudd valgt først i NBA-draften

San Antonio Spurs brukte førstevalget sitt i nattens NBA-draft på å hente det franske basketballtalentet Victor Wembanyama (19).

Franskmannen er regnet som et av de mest ettertraktede talentene i en draft siden legenden LeBron James ble draftet for 20 år siden. Dermed var det få som var overrasket over valget Texas-klubben tok da de var først ut til å velge i årets draft.

– Nå oppnår jeg noe jeg har drømt om hele livet. Jeg har drømt så mye om å høre navnet mitt bli ropt opp her, sa en rørt Wembanyama etter å ha blitt klar for sin nye klubb.

19-åringen måler hele to meter og 21 centimeter på strømpelesten. Han noterte seg for 20,6 poeng, 3 blokkeringer og 2,5 målgivende pasninger i snitt per kamp for det franske toppdivisjonslaget Boulogne-Levallois Metropolitans denne sesongen.(NTB)