Sverige reagerer på munnbindbot – vil ikke at nasjoner skal snikfotografere hverandre

Det var etter lørdagens etappe i Tour de Ski juryen bestemte at Sverige, Russland og Frankrike får 250 sveitserfranc (drøyt 2500 kroner) i bot for brudd på koronaprotokollen.

– Vi informerte på lagledermøtet for to dager siden om at det var siste muntlige advarsel, og at vi ville begynne med bøter og å vurdere å inndra akkrediteringer. I går ga vi bøter til noen nasjoner. Vi gir det til nasjonen og ikke til individer, fordi vi mener dette er et kollektiv ansvar, sier renndirektør Pierre Mignerey i Det internasjonale skiforbundet (FIS) til NRK søndag formiddag.

Russlands landslagstrener Markus Cramer synes boten er helt grei.

– Jeg synes det er riktig, for FIS snakker om denne regelen på lagledermøtet hver dag. Nå må alle skjønne og akseptere at vi må følge reglene. Det er bra at de følger med, og når noen ikke følger reglene, må det sanksjoneres, sier Cramer.

Vil diskutere med juryen

Sveriges landslagssjef Anders Byström er derimot kritisk til boten svenskene har fått.

– Det tilfellet vi hadde, var en smører som kom inn fra skitest og bare skulle bytte ski. Man skal ikke ha munnbind når man er ute og går på ski, det var vanskelig for ham å kunne ha det på, sier Byström, som ikke har signert boten da NRK snakker med ham.

– Godtar dere boten?

– Jeg vet ikke om det går an å anke, men vi får diskutere med juryen. Vi har sett FIS-personer her som heller ikke har hatt maske ordentlig på, så det er viktig at vi har en bra diskusjon med juryen om hva som gjelder, sier han.

AKSEPTERER: Russland og Markus Cramer. Foto: Terje Haugnes / NRK

Byström understreker at han er glad for at FIS tar smitteverntiltakene på alvor, og innrømmer at han ikke er like imponert over alle nasjoner. Likevel er han skeptisk til at FIS nå har begynt å dele ut bøter basert på bilder som sendes inn til juryen.

– Hadde blitt feil

– Det blir en slags «maske-gate» her nå, og det synes jeg er litt synd. Det er bedre at vi fokuserer på sporten, sier han.

– Jeg har sett mange her i dag som ikke har hatt på seg maske. Skulle jeg fotografert alle dem og sendt inn til juryen, så hadde det blitt feil. Det viktigste er at alle ser alvoret og at vi får en tour uten smitte, sier Byström, som derfor ber juryen droppe truslene om å inndra folks akkrediteringer.

– Der skal vi ikke havne. Dette er en konkurranse vi vil at alle skal være med på. Om man blir fratatt akkreditering fordi man ikke har hatt munnbind, er vi på feil vei. Da får man heller snakke med dem det gjelder, sier han.

Renndirektør Mignerey opplyser til NRK at Sverige, og alle andre, har mulighet til å anke juryens avgjørelse til et appellutvalg.