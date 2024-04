Svensk profil opprørt etter «Janteloppet»: – Nesten et mordforsøk

– Jeg skal ikke si så mye, jeg kommer bare til å si noe dumt.

Det sier den svenske Team Aker Dæhlie-løperen Max Novak til NRK etter at han ble nummer tre på det 100 kilometer lange Janteloppet lørdag formiddag.

– Nesten et mordforsøk

Novak var frustrert, svært frustrert, over det som skjedde underveis i løpet som er sesongens siste renn i Ski Classics.

– På andre runden, jeg vet ikke om dere fikk det med på TV, men det var en liten hendelse der. Nesten et mordforsøk. Jeg slo skulderen, den ble helt død. Jeg var på gråten og tenkte løpet var over, sier Novak til NRK.

OPPGITT: Max Novak hadde en bitter følelse etter å ha havnet på tredjeplass i Janteloppet. Foto: Terje Haugnes / NRK

På spørsmål om hva som skjedde, sier Novak at han gikk i bakken og slo skulderen etter å ha vært involvert i et fall.

– Det var helt umulig å unngå å bli felt. Jeg slo skulderen, jeg kunne ikke røre den. Jeg trodde det var over der. Jeg sto helt stille i bunnen av bakken og gråt nesten, sier han.

– Men så tenkte jeg, «faen, jeg må komme meg opp». Jeg testet (skulderen) litt, og den gjorde vondt, men da jeg kom inn i det tok jeg igjen teten. På den neste runden gikk jeg ifra, men så kom neste smell da Lager157 gled ifra. Det svir i dag, det gjør det altså, sier han.

Det var nemlig de to Lager157-løperne Torleif Syrstad og Runar Skaug Mathisen som tok første- og andreplassen foran Novak lørdag.

OPPRØRT: Max Novak fikk skulderproblemer etter et fall i Janteloppet lørdag. Foto: NRK

Ifølge Novak var det Lager157-smører Petter Myhlback, tidligere smøresjef for det svenske landslaget, som forårsaket ulykken på andrerunden.

Uhellet oppsto i langesonen der drikke utleveres underveis i rennet.

– Har sagt beklager til Max

Overfor NRK forteller Myhlback at de to har skværet opp etter rennet.

– Jeg har snakket med Max nå i etterkant og det er sånn som kan skje i en tett langesone. Det som skjer er at løperne trykkes ut på min bakside, ettersom det går så jævlig fort. Det er ikke sånn at jeg står mellom sporene. Det er et uhell, en «race incident» i servicesonen. Det er bare å beklage, det er sånn som skjer og jeg har sagt beklager til Max, hvis jeg har noe å beklage. Det er ikke noe rart her, men det er kjedelig når det skjer, sier han til NRK.

– Hvordan skjedde det?

– Det var i servicesonen der det gikk ekstremt fort. Det gikk veldig, veldig fort.

SKVÆRET OPP: Petter Myhlback har pratet med Novak etter rennet. Foto: Terje Haugnes / NRK

Myhlback, som også er pappa til stortalentet Alvar (ble nummer 23 i Janteloppet), mener det er lite han kunne gjort annerledes.

– Det er aldri gøy, men jeg vet ikke om jeg er hele hjernen bak det der. Jeg har ikke sett det på TV eller noen ting. Men vi var mange involvert, det var mange serviceteam der, jeg vet ikke, sier han.

Det er fortsatt vanskelig å si akkurat hva som skjedde da uhellet oppsto.

– Nei, det var flere som ramlet der, jeg så det ikke. Jeg var aldri borti noen, jeg hadde aldri noen kroppskontakt med noen som helst, sier Petter Myhlback.

Novak er opptatt av å få frem at han er full av beundring for sine to overmenn lørdag, men tror han hadde hatt en sjanse om både uhellet uteble og skiene hans hadde vært bedre.

– Jeg vil ikke ta noe ifra dem når det gjelder prestasjonen, for det krever mye å gå rundt her, men jeg kjente meg jæklig sterk i dag. Det hadde vært artig å få en seier, sier han.

TOPP TRE: Janteloppets tre beste herrer på podiet. Foto: Terje Haugnes / NRK

Syrstad til topps

Det var altså Torleif Syrstad som vant Ski Classics-finalen med en imponerende prestasjon. I meget tøffe forhold med bløt og løs snø vant 30-åringen fra Lundamo med en margin på to minutter og 50 sekunder til Mathisen.

– Jeg har hatt ett fall, tre stavbytter og gått feil. Det er fantastisk å ta det likevel, det gikk ikke helt strøkent underveis i dag, sier Syrstad til NRK etter seieren.

Dermed ble det dobbeltseier på hjemmebane til årets vinnere av Vasaloppet (Syrstad) og Marcialonga (Mathisen). De to Lager 157-løperne koblet grep om løpet mot slutten, men Mathisen klarte ikke å henge på Syrstad.

– Det tyngste løpet jeg har gått, sa Syrstad i målområdet.

Birken-vinner Andreas Nygaard tok 4.-plassen bak Max Novak.

I kvinneklassen ble det en klar seier til Emilie Fleten. Hun ledet med over åtte minutter da tre firedeler av løpet var unnagjort.

– En fantastisk dag. Jeg må bare takke smørerne, de gjorde en fantastisk jobb, sier hun til NRK.