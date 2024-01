Svensk avis: Solskjær har vært i møte med det svenske fotballforbundet

Det er fortsatt ikke klart hvem som tar over for Janne Andersson som landslagstrener for det svenske herrelandslaget i fotball.

Fredag skriver svenske Fotbollskanalen at det svenske fotballforbundet i desember skal ha hatt et møte med Ole Gunnar Solskjær.

Ifølge Fotbollskanalens opplysninger var Solskjær selv interessert i å møte det svenske forbundet.

Den tidligere svenske landslagskapteinen Olof Mellberg var lenge koblet til jobben, men denne uken kom beskjeden om at Mellberg har takket nei.

Fotbollskanalen skriver at møtet med Solskjær skal ha vært før forbundet bestemte seg for at de ønsket å gå videre med Mellberg og Tony Gustavsson, og at det usikkert om Solskjær fremdeles er aktuell og interessert i jobben som landslagstrener.

Den profilerte nordmannen har ikke hatt en trenerjobb siden han fikk sparken i Manchester United høsten 2021. Han har tidligere opplyst at han har fått tilbud fra blant andre klubber i Saudi-Arabia.