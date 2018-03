Suverene James satte nok en rekord med nytt scoringsshow

Sist gang James ikke maktet å score ti poeng eller mer i en NBA-kamp er over 11 år siden. Siden januar 2007 har han scoret et tosifret antall poeng i samtlige kamper. I natt trengte han bare seks minutter før han hadde såkalte «double digits» – scoret tosifret.

Med en perfekt dunk, på klassisk LeBron James-vis, sørget han for å score tosifret for 867. kamp på rad. Han passerte dermed Michael Jordans rekord fra 2001.

– Jeg trodde aldri jeg skulle ha sjansen til å ta en slik rekord. Dette betyr veldig mye for meg, sier James.

Stoppet kampen

Da ble kampen stoppet, og det ble en liten pause i Quicken Loans Arena i Cleveland. James fikk motta hyllesten fra de oppmøtte i arenaen. Hovedpersonen selv takket pent, men virket fryktelig ivrig på å komme i gang igjen.

– Jeg måtte tilbake på jobb, og komme meg i forsvar. Vi hadde en kamp å spille, så jeg hadde ikke mye tid til å la det synke inn, forteller James.

– Jeg vokste opp 30 minutter herfra, og oddsen var ikke akkurat på min side. Å vise meg som et forbilde for de unge, og vise at det er mulig betyr mye for meg. Det viser at det er mulig, sier James etter kampen.

GRATULERES: Kevin Love gratulerer LeBron James etter at han har satt sitt tiende poeng. Foto: Phil Long / AP

Flest kamper på rad med tosifret antall poeng Ekspandér faktaboks LeBron James 867 Michael Jordan 866 Kareem Abduk-Jabbar 787 Karl Malone 575 Kilde: NBA.com

– Helt enormt

Michael Jordan var 38 år da han satte rekorden, fem år eldre enn LeBron James er nå. De fleste NBA-eksperter forventer at superstjernen kommer til å fortsette i samme spor, og knuse både egne og andres rekorder.

LEGENDE: Michael Jordan måtte se nok en rekord ryke natt til lørdag norsk tid. Her setter en dunk mot Charlotte Hornets i 1996. Foto: Sue Ogrocki / Reuters

Det var ikke den eneste milepælen James nådde i natt. Med 27 poeng scoret han 20 poeng eller mer for 941. gang i karrieren. Dermed tangerte han Kobe Bryant, og han er nå nummer tre på listen. Karl Malone har scoret 20 poeng eller mer i 1134 kamper, men James skal nok gjøre sitt for å snuse på den rekorden også.

– Han er fortsatt ikke ferdig. Han er bare 33 år gammel, og setter rekord etter rekord. Navnet hans kommer til å være på toppen av alle lister. Han har en vinnerskalle, og er en fantastisk idrettsutøver. Nivået han har kommet seg opp på, og opprettholdt, er helt enormt, sier NBA-ekspert Sekou Smith.