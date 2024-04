Denne krangelen ble starten på utrolig TV-rekord

– Det er ikke bare at de er kontroversielle. De er også ekstremt dyktige basketballspillere, sier Stig Omland til NRK.

Han er TV 2s basketballekspert og snakker om de unge stjernene Caitlin Clark og Angel Reese. Han mener de to rivalene har bidratt til at interessen for kvinnelig collegebasket har nådd et historisk nivå i USA.

EKSPERT: Stig Omland er en kjent profil i Basket-Norge. Han jobber som ekspert i TV 2. Foto: Privat

For en uke siden samlet NCAA-finalen mellom Iowa Hawkeyes og South Carolina hele 18.9 millioner TV-seere, ifølge analyseselskapet Nielsen.

Det er ikke bare historisk i collegebasketballen. Det er også den mest sette basketkampen i USA på fem år – NBA inkludert.

Hvor kommer denne interessen fra?

– Det er viktig å påpeke at collegebasket alltid har vært populært i USA. Men nå er det flere profiler, og spesifikt to enorme profiler i Clark og Reese. De har gjennom sosiale medier og hele den nye digitale verdenen klart å skape en enorm interesse og debatt i forkant av kamper, sier Omland.

Selv om det kun var Iowa-spiller Clark av de to som spilte rekordfinalen, mener altså mange at Angel Reese også har hatt en finger med i spillet – bokstavelig talt.

Gesten som gikk viralt

De to har spilt mot hverandre i flere år, men det hele eksploderte under fjorårets finale da LSU-spiller Reese pekte på ringefingeren sin i retning Clark, som tapte kampen.

Rett etterpå veivet Reese med hånden foran ansiktet – en gest som skuespiller og wrestler John Cena er kjent for å gjøre.

PEKTE PÅ FINGEREN: Angel Reese viste Clark hvem som kom til å få mesterskapsringen. Foto: Tony Gutierrez / AP

Flere klipp i sosiale medier viser også at Clark har gjorde noe lignende til Reese i en tidligere kamp.

Bildene av de to rivalene gikk viralt og har også denne sesongen blitt dratt frem igjen og igjen.

– Jeg tror folk bare tar det for gitt at vi hater hverandre. Caitlin Clark og jeg hater ikke hverandre. Jeg vil at alle skal forstå det, sa 21 år gamle Reese til ESPN nylig.

– Men når jeg kommer utpå banen, har jeg ingen venner. Da snakker jeg «trash» til deg.

STOR STJERNE: Caitlin Clark er en stor stjerne i Iowa og USA. Hun er kjent for både trepoengere og kontroverser på banen. Foto: Charlie Neibergall / AP

– Er med på å skape drama

Ulriken Eagles-spiller Aurora Sørbye blir neste sesong en del av collegesirkuset selv når hun skal spille for Wake Forest-universitetet i Nord-Carolina.

Hun tror – i likhet med Omland – at duoen Reese og Clark er veldig viktige for interessen.

– Jeg tror denne krangelen er med på å skape litt drama. Folk synes det er spennende. Det skaper interesse når det er litt konkurranse på banen. Det har folk lyst til å få med seg, sier hun.

TIL USA: Aurora Sørbye skal til høsten spille for amerikanske Wake Forest-universitetet. Foto: Sam Rinkus

Basketekspert Omland peker også på andre grunner til at de to superstjernene har fått en hel nasjons øyne på dem.

– En profil er hvit fra Midtvesten, mens den andre profilen er svart og spiller for et stort universitet i Louisiana. Da basket og NBA tok av på 80-tallet, var det også en svart og hvit stjerneduo som het Larry Bird og Magic Johnson, sier han.

– Det er et eller annet med dette fenomenet. Basketball er en idrett som blir forbundet med svart kultur. Når det kommer en hvit stjerne, skaper det også en bredere interesse for idretten, legger han til.

BERØMT DUO: Stig Omland Foto: Gregory Shamus / AFP

Hyller superduoen

Omland og Sørbye peker også på det Reese og Clark gjør på banen. Reese fikk utmerkelsen «Årets spiller» da hun og LSU tok tittelen i fjor.

Clark blir ofte omtalt som en av verdens beste skyttere og sammenlignes med Golden State-stjernen Stephen Curry.

– De er forbilder for mange spillere og har løftet opp basketballen til et nytt nivå. De er showmennesker på banen, men også dyktige basketballspillere, sier Sørbye.

Det norske supertalentet gleder seg stort til å få collegedebuten til høsten. Men 18-åringen erkjenner at hun er spent på hvordan hun vil reagere på den høye temperaturen mellom spillerne i USA.

STORTALENT: Aurora Sørbye har tidvis herjet for Ulriken Eagles. Foto: Camilla Hovig

– Det er en helt annen kultur. I amerikansk basket er det mer erting slik som Clark gjorde med Reese – og omvendt. Sånn gjør man hvert fall ikke i Norge, i hvert fall på jentesiden.

– Hvordan vil du takle det å få «trashtalk» mot deg?

– Jeg har trent med gutter hele livet mitt, så jeg er vant til å få det. Men jeg er ikke så veldig god til å snakke tilbake, ler hun.

PS! Mandag kveld ble Clark valgt først i WNBA-draft og skal spille for Indiana Fever.