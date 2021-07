– Jeg er veldig fornøyd. Det var ny stevnerekord. Et litt rotete løp. Jeg går med litt for høy frekvens kanskje, sier Warholm til NRK umiddelbart etter fredagens seier.

Torsdag i forrige uke opplevde Warholm karrierens største høydepunkt da han slo Kevin Youngs verdensrekord på Bislett. 46,70 ble feiret foran et jublende Bislett-publikum.

På pressekonferansen foran fredagens stevne i Monaco, sammenlignet sunnmøringen følelsen i dagene etterpå med det han hadde hørt om fødselsdepresjon.

– Det blir veldig mange følelser på en gang, så det blir en utladning, utdypet han overfor NRK.

Dermed var det kanskje grunn til å frykte en liten nedtur. Men samtidig påpekte han også at antall dager mellom de to løpene var helt perfekt. Og at banen i Monaco er rask. Dermed var det plutselig også løp lov til å drømme om enda bedre tider.

Det ble det imidlertid ikke. 47,08 ble vinnertiden. Det er likevel ny stevnerekord for Warholm, som selv hadde den gamle på 47,10.

– Det er en klassetid igjen, selv etter utladningen på Bislett, sier Jann Post.

Slik er dommen fra NRKs friidrettseksperter:

– Det var nok ikke et optimalt løp for Karsten, sier Vebjørn Rodal.

– Det er overbevisende, det er lett å bli bortskjemt av Karsten Warholm. Det er ikke like bra som på Bislett, men fortsatt meget høyt nivå, understreker han.

– Han ser litt tyngre ut enn på Bislett. Han er nok litt psykisk og fysisk utladet etter Bislett, erkjenner Christina Vukicevic.

Warholm selv er altså godt fornøyd med to knallsterke løp før han reiser til OL i Tokyo som favoritt på 400 meter hekk.

– Jeg følte at jeg var fint oppladet. Det var en bra tid, det er veldig marginalt. Den verdensrekorden ga meg selvtillit og energi. Det er stort å stå på startstreken som rekordholder, sier Warholm.

Stevnet pågår fortsatt, du kan se det her: