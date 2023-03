Suveren Klæbo vant igjen

Johannes Høsflot Klæbo var fullstendig suveren på sprinten i Tallinn og tok sin verdenscupseier nummer 18 for sesongen.

– Det er fantastisk. Dette føles litt som hjemmebane, farfaren min bor her i Tallinn, så jeg ønsket virkelig å gå fort i dag, og det er spesielt å ha ham her for å se på meg, det er en kul følelse, sier Klæbo.

Lucas Chanavat fra Frankrike ble nummer to, mens Even Northug kom seirende ut av en innbitt duell med svenske Edvin Anger om tredjeplassen.

Med tirsdagen seier, sikret Klæbo sammenlagtseier i verdenscupen for fjerde gang. Dermed tangerte gan Dario Cologna og Marit Bjørgen. Bare Jelena Välbe (5), Gunda Svahn (5) og Bjørn Dæhlie (6) har flere.