Sjølv har Jakob Ingebrigtsen hatt ein god innandørssesong med ein komfortabel siger på 1500 meter i Liévin og to EM-gull i Istanbul.

Nordmannen, som gjekk gjennom ein lengre sjukdomsperiode på starten av året, leverte norsk rekord på 3000-meteren i Tyrkia med tida 7.40,32.

Men samtidig har fleire av rivalane heva seg og levert på eit utruleg nivå denne vinteren.

Etiopiaren Lamecha Girma sette verdsrekord på 3000 meter innandørs i Liévin med tida 7.23,81. Då hadde den gamle verdsrekorden til Daniel Komen stått i 25 år.

I same løp drog spanske Mohamed Katir til med 7.24,68. Det er europeisk rekord, og ei tid under den gamle verdsrekorden.

VERDSREKORD: Girma kryssar målstreken først, like føre Mohamed Katir. Verdsrekord og europarekord i same løp. Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Ønskjer konkurransen velkommen

Jakob Ingebrigtsen har sjølv ein personleg rekord utandørs på 7.27,05, frå september 2020. I EM-finalen søndag var han misfornøgd med konkurrentane og han ønskjer dei gode tidene velkommen.

– Det er gøy å sjå at det er andre som tek steg i rett retning, og at ein kan knive om å springe fort og slå rekordar. Eg ser fram til ein ny sommar med konkurranse frå mykje bra folk, slik at eg ikkje berre treng å springe i front åleine, seier 22-åringen.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal held framleis Ingebrigtsen som ein soleklar einar på mellomdistanse, men liker at det er fleire som melder seg på.

– Girma er ein utøvar som har vist ekstremt talent, han er eit spennande namn. Han kan sjølvsagt bli ein utfordrar for Jakob, men Jakob har den store fordelen at han kjem frå 1500 meter og taklar høg fart, seier Rodal og held fram:

EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det Daniel Komen gjorde i 1997–1998 var ekstraordinært bra. Det er kult at vi har denne utviklinga, og eg er glad for at vi har løparar som held så høgt nivå.

Rodal meiner at ein Ingebrigtsen i toppform hadde halde følgje på verdsrekordløpet, og minner om at Katir prøvde seg på verdsrekorden til nordmannen på 1500 meter innandørs (3.30,60) veka etter. Den var han langt unna å ta, med eit løp på 3.34,32.

«Ingebrigtsen-effekten»

Men det doble rekordløpet frå Liévin er berre toppen av ei lang rekkje prestasjonar av skyhøgt nivå på mellom- og langdistanse denne vinteren. For også i USA har nokså ukjende løparar sprengt grenser, der heile fem nasjonale rekordar har vorte senka.

Mest imponerande var Woody Kincaid som sprang inn til den fjerde beste tida i historia innandørs med 12.51,61 på 5000 meter. Berre Kenenisa Bekele, Halie Gebreselassie og Daniel Komen har sprunge raskare. Dette var også den raskaste tida i verda på nesten 19 år.

Rodal peikar på at dei amerikanske løpemiljøa har heva seg veldig, der det er fleire kompetente treningsgrupper med gode trenarar og store talent. Fleire av dei verkar også å vere inspirerte av Team Ingebrigtsen i treningsarbeidet, fortel han.

– Ser vi ein Ingebrigtsen-effekt?

– Definitivt. Han har knust myten om at du må halde på i mange år før du når toppen.

– Eg ser ikkje bort frå at dei ser til Ingebrigtsen. At dei blir inspirerte av den strukturerte terskeltreninga, med systematisk trening på rett intensitet. Det er det bygget kompetanse på i fleire miljø i USA.

– Det kjem løparar som utfordrar Jakob og som gjer at han ikkje kan kvile på laurbæra. Etter 3000-finalen var det ikkje mest fokus på å feire, men på å komme seg heim for å trene. Han er imponerande, seier Rodal.

Ingebrigtsen følgjer sitt eige opplegg slavisk, men ser ikkje bort frå at det er fleire vegar som fører til suksess.

– Det er mange som trenar bra, og som har funne ut at det hjelper for å springe fort. Det er kult å sjå at det fungerer, og ikkje nødvendigvis berre det eg gjer. Ein kan trene på ulike måtar med ulike filosofiar, og samtidig konkurrere på same nivå, seier han.

Vil bli den beste løparen i historia

Førre månad mista Ingebrigtsen rekorden på engelsk mil for 16-åringar, sat i 2017. Den australske 16-åringen Cameron Myers sprang på 3.55.44, og senka aldersrekorden til nordmannen med nesten eitt sekund.

Ingebrigtsen forklarer at for å setje rekordar, må ein prioritere det. Akkurat no står det ikkje øvst på prioriteringslista hans, men løparesset har høge ambisjonar for karrieren.

– Kor mange rekordar ønskjer du å ha på slutten av karrieren?

– Det er vel kanskje dei fleste. Frå 1500 meter og opp. Eg har eit mål om å bli den beste løparen i verda gjennom alle tider. Det er ingen garanti for det eine eller andre. Men eg skal i alle fall prøve så godt som eg kan på å forbetre meg så mykje mogleg på alt. Kor god eg blir, det står att å sjå, seier han.

PS! Det er ikkje berre på lang- og mellomdistanse det har vorte sett rekorden denne vinteren. Også i følgjande øvingar er det sett verdsrekord: