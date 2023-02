I neste års OL i Paris stiller Jakob Ingebrigtsen som regjerande olympisk meister på 1500 meter, men det er gode moglegheiter for at han blir å sjå på fleire distansar under meisterskapen.

I etterkant av EM i fjor, der Ingebrigtsen vann både 1500 og 5000 meter, fortalde Ingebrigtsen at han ønskte å prøve på «trippelen» med 10.000 meter i tillegg.

Den gong klarte han likevel ikkje å kvalifisere seg ettersom han vart koronasjuk og måtte stå over løpet han hadde planlagt å kvalifisere seg gjennom.

Sjukdom har han også slite med den siste tida, men no er han tilbake. Onsdag sesongdebuterer han innandørs i franske Lievin, staden der han sat innandørs verdsrekord i fjor med tida 3.30,60.

På spørsmål frå NRK om han «leikar med tanken» om å gå for ein trippel i neste års OL, svarer han:

– Absolutt. Eg er fan av å springe løp og konkurrere så mykje som mogleg, men samtidig er eg veldig klar over det at ikkje skal øydeleggje for det eg liker best, og det er 1500 meter. Men i den grad det er mogleg å gjere fleire ting samtidig, så er eg absolutt med på det, seier han.

HERJA I EM: Jakob Ingebrigtsen vann i fjor ein dobbel i EM for andre gong i karrieren, med gull på både 1500 og 5000 meter. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Seks løp på ni dagar

NRKs friidrettsekspert og olympisk meister på 800 meter i OL i Atlanta i 1996, Vebjørn Rodal, rosar Ingebrigtsen for å vere open for ein trippel.

– Eg synest det er utruleg fascinerande at ein er så offensiv at ein berre tenkjer tanken. Så er det ikkje sikkert at det er det ideelle, men det er utruleg prisverdig at ein tør å tenkje tanken og vurderer å gjere det i det heile, seier Rodal, og held fram:

– Han er olympisk meister og verdsmeister frå før, så kvifor ikkje gå for noko heilt nytt og «crazy» når ein er ung, offensiv og i sin aller beste alder? Det er no han må gjere det, tenkjer eg, seier Rodal.

Ein trippel i OL vil innebere seks løp på ni dagar Ingebrigtsen. Rodal meiner programmet er gunstig for ein trippel.

– Betre høve til å triple enn det der er det vanskeleg å få. Det er ikkje så lett å leggje opp til eit skjema slik at du kan triple 1500, 5000 og 10.000 meter, seier han.

– Er det nokon som skal gjere akkurat den trippelen der i internasjonal friidrett, så er det Jakob på herresida, seier Rodal vidare.

Den legendariske langdistanseløparen Emil Zátopek er den einaste som har vunne tre lang- eller mellomdistansar i eit og same OL, ifølgje Running Magazine. Tsjekkaren vann 5000 meter, 10.000 meter og maraton (!) i Helsinki i 1952.

Under førre OL i Tokyo stilte Sifan Hassan til start på dei same distansane Ingebrigtsen siktar på. Det enda med bronse (1500 meter), gull (5000) og gull (10.000 meter).

Sjå korleis programmet for ein trippel i OL vil bli her:

Ingebrigtsens mogelege trippel i OL Ekspandér faktaboks 2. august: Formiddagsøkta: 1500 meter, forsøk

2. august: Ettermiddagsøkta: 10.000 meter, finale

4. august: Ettermiddagsøkta: 1500 meter, semifinale

6. august: Ettermiddagsøkta: 1500 meter, finale

7. august: Formiddagsøkta: 5000 meter, forsøk

10. august: Ettermiddagsøkta: 5000 meter, finale

Har ikkje studert programmet

Ingebrigtsen sjølv noterer at han ikkje har studert programmet i OL, men samtidig at ein trippel truleg vil vere for krevjande i VM i år. Der er det lagt opp til under éin time frå start på semifinalen på 1500-meteren og finalen på 10.000 meter.

– Kva skal til for å gjennomføre ein trippel?

– Det første er at mange ikkje vil ta den risikoen. Ein må vere relativt grunnsolid trena. Samtidig er ein avhengig av eit godt program, der dei tøffaste fysiske belastningane kanskje ikkje er først. At ein har 1500, som er ein meir spenstig distanse, først og såg 10.000 meter, som er litt seigare, til slutt, er eit draumescenario, seier han.

Finale på 10.000 meter til slutt var tilfellet då Sifan Hassan gjekk for trippelen i Tokyo-OL, som enda med to gull og éin bronse. I OL i 2024 kjem han altså som den første av dei tre finalane.

– Jamt over trur eg folk vil satse på éin og ikkje ta risikoen med å vere på for mykje, for alt påverkar jo det eine eller det andre.

– Det krev mykje styrke å gjere det i eit OL?

– Ja, det gjer kanskje det, seier Ingebrigtsen med eit smil.

Slik såg det ut då Ingebrigtsen tok OL-gull i Tokyo:

Jakob Ingebrigtsen tar OL-gull Du trenger javascript for å se video.

– Sikkert motivert av å gjere noko banebrytande

Rodal meiner underhaldningsverdien ved ein eventuell trippel vil vere gedigen.

– Det er morosamt å tenkje nytt og ikkje berre som folk har gjort tidlegare. Det har han tort å gjere i treninga, så då kan han tore å gjere det i konkurranse òg, seier han.

– Han er jo sikkert motivert av å gjere noko banebrytande og av å utnytte denne perioden der han er i så ekstremt god form som han er. Eg tenkjer det er heilt rett, seier Rodal.

Men onsdag ventar altså det første innandørsløpet i sesongen i Lievin. Ingebrigtsen har også eit ønske om å få med seg innandørs-EM før han flytta fokuset over mot banesesongen.

Sjølv om Ingebrigtsen har slite med ei forkjøling i vinter, er det bestilt ein fart på dei første på 1000 meterane på 2.20, noko som tilseier at Ingebrigtsens eigen innandørsrekord på 3.30,60 kan vere innanfor rekkjevidd.

– Eg trur ikkje det er ein heilt feil fart. Men om det blir følgt, det står att å sjå i morgon (onsdag), seier Ingebrigtsen med eit smil.