Fagermo flirer av luksusklokke-feiring: – Vi kan godt ha noen jålebukker

Norge slo Danmark etter forlengning

Drøyt to minutter inn i forlengingen sørget en pasning av Mats Rosseli Olsen og scoring av Emil Lilleberg for norsk 4-3-seier over Danmark.

Rosseli og Lilleberg kom to mot én i forlengingen og sørget for at Norge fikk seg ekstra selvtillit inn mot VM i Riga senere denne måneden.

Norge stilte med et forsterket lag sammenlignet med laget som tapte 0–4 for Danmark for seks dager siden. Lagene møtes til ny dyst torsdag.