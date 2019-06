Superstjerna om voldtektsanklagene: – Trist og smertefullt

I en uttalelse sier representanter for PSG-spilleren at han helt og holdent tilbakeviser anklagene, og at det i stedet dreier seg om et utpressingsforsøk. Bevis for dette skal angivelig overleveres politiet i løpet av kort tid.

Neymar publiserte søndag en uttalelse på sin Instagram-profil der han avviser anklagene.

– Jeg er anmeldt for voldtekt. Det er et alvorlig ord, noe veldig sterkt, sier Neymar på portugisisk i videoen, som er oversatt av nyhetsbyrået AP.

– Alle som kjenner meg vet hvordan jeg oppfører meg og skjønner at jeg aldri ville gjort noe slikt, sier Neymar.

Forsvarstale

27-åringen beskriverer saken som noe «trist og smertefullt». I videoen holder han en fire minutters forsvarstale, før han viser fram en lang tråd fra meldingstjenesten Whatsapp. I tråden snakker han og kvinnen om sex, og hun sender flere svært intime bilder av seg selv.

– Dette er intimt, men det er nødvendig å publisere for å bevise, sier brasilianeren i videoen.

Han hevder at kontakten med kvinnen kan sammenlignes med det som foregår inne mellom fire vegger i alle andre forhold.

Nyhetsbyrået Reuters har sett politirapporter fra politiet i São Paulo hvor kvinnen anklager Neymar for å ha voldtatt henne. Voldtekten skjedde angivelig 15. mai i Frankrikes hovedstad, og kvinnen anmeldte ham i ettertid, ifølge nettstedet Esporte UOL.

– Frivillig forhold

Ifølge kvinnen skal Neymar ha vært «åpenbart beruset», blitt aggressiv og senere voldtatt henne. To dager senere skal hun ha reist tilbake til Brasil.

MED LANDSLAGET: Neymar (t.h.), her sammen med Brasil-kompis Arthur, var i tilsynelatende godt humør da det brasilianske landslaget trente som et ledd i lagets Copa America-forberedelser tirsdag. Foto: Leo Correa / AP

Neymars far, Neymar Sr, sier ifølge Sky Sports at sønnen og kvinnen har hatt et seksuelt forhold, men han hevder at det var frivillig.

– Dette er folk som prøver å presse oss for penger. Vi har forberedt oss på en slik situasjon, selv om vi ikke forventet det, sier han, ifølge brasilianske medier.

Neymars klubb Paris St. Germain, har ikke kommentert anklagene.