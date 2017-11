Sundby: – Det råeste vi har sett av en norsk skiløper

– Det er uten tvil et fenomen. Å servere oss det løpet i går, og så gjøre det samme i dag. Nei, det er helt fantastisk, sier Martin Johnsrud Sundby.

Sundby er mildt sagt imponert av Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Johannes Høsflot Klæbo har satt verdenseliten på plass to dager på rad. Først da han rett og slett rykket fra på sprinten fredag og gikk i mål i ensom majestet - og så da han vant med hele 15.3 sekunder på intervallstarten lørdag.

– En skioppvisning

Sundby mener situasjonen er helt spesiell, mye på grunn av Klæbos unge alder (21 år).

– Det er vel kanskje det råeste vi har sett av en norsk skiløper, sier han.

– Bedre enn det Northug gjorde i sin tid?

– Jamen å herje sånn som i går... Det er en skioppvisning som jeg tror vi skal grave godt i arkivet for å finne tilsvarende til. Og å så komme på dag to, som 21-åring, og vinne med 15 sekunder. Det er altså helt rått, sier Sundby.

Klæbo gjorde noe så sjeldent som å rykke fra alt og alle under sprinten fredag, og parkerte med det verdenseliten. Du trenger javascript for å se video. Klæbo gjorde noe så sjeldent som å rykke fra alt og alle under sprinten fredag, og parkerte med det verdenseliten.

Klæbo smiler når han hører hva Sundby har sagt om ham.

– Det var snilt sagt. Jeg prøver bare å gjøre mine ting, og å ha fokus på mine ting, sier han.

NRK-ekspert Fredrik Aukland vil ikke gå så langt som å si at Klæbos prestasjon er det råeste noensinne av en nordmann, men mener Klæbo er med på å drive sporten fremover.

– Johannes er med og utvikler langrennssporten. Vi ser det på sprinten, både teknisk og taktisk. At han skal vinne en klassisk 15-kilometer med individuell start er i mine øyne en like stor prestasjon som det han har prestert i sprint, sier Aukland.

– Har bare gått og ventet

Sundby ble «bare» nummer ni lørdag, men tror han snart hevder seg i toppen igjen. Når det gjelder verdenscupen sammenlagt, har Sundby derimot nå senket ambisjonene sine - på grunn av Klæbo.

– Jeg har bare gått og ventet på at det skulle komme en fyr som kan gå både sprint og distanse, og ta over den gule trøya på heltid. At folk ikke har tuktet meg på det før, når jeg knapt går sprintrenn, det er jo fascinerende. Men Klæbo behersker både sprint og distanse, og jeg tror jeg skal se langt etter den gule trøya nå, sier Sundby.

Røa-løperen har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger.

Klæbo peker derimot på at Sundby har en fordel så lenge han skal gå Tour de Ski. Selv vurderer han nemlig å stå over den konkurransen.

– Det er bare gått to skirenn, så vi får vente og se. Det er ingen som er større favoritt i Tour de Ski enn Martin. Jeg skal smile så lenge jeg har den gule trøya, men så får han sikkert den til slutt, sier han.