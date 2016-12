Sundby advarer juryen: – Kan få dramatiske konsekvenser

Ta ett løp av gangen, heter det seg. Men det var ikke lørdagens sprint løperne snakket om på trening dagen før Tour de Ski-åpningen i Sveits.

Traséen for søndagens klassiske fellesstarter (5 km for kvinner/10 km for menn) var det som opptok dem.

Løypa inneholder meget tøffe utforkjøringer som etterfølges av krappe svinger. Flere profiler rister på hodet ved tanken på hva som skal skje når en stor bøling skal nedover samtidig.

FRYKTER DRAMA: Martin Johnsrud Sundby advarer mot at løpere kan få både Tour de Ski og helsa ødelagt av fall i Val Müstair. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Mer egnet for Jansrud

– Fra toppen og ned tror jeg Kjetil Jansrud hadde trivdes bedre enn 100 mann som kommer i et samlet felt. Jeg er litt engstelig for at noen av svingene kan ha dramatiske konsekvenser for noen utøvere, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK.

Han påpeker at fall kan få konsenser både i form av tapt tid i Tour de Ski – og i verste fall alvorlige skader.

– Vi ønsker folk skal komme igjennom Tour de Ski med bein og armer i behold, så jeg håper de kan gjøre justeringer på minst en av svingene på vei nedover.

– Er det forsvarlig?

– Ikke slik jeg ser det. I skicross, kanskje, der er de seks på start. Jeg håper man kan gjøre noe. Det er utrolig trist hvis det skulle skje en ulykke i en farlig utforkjøring.

Vil endre distanse

Kanadiske Alex Harvey er helt enig.

– Løypa er farlig. Jeg tror folk kommer til å stake på skøyteski, fordi det er lettere å svinge med skøyteski og fordi skøytesko gir bedre støtte til anklene, sier Harvey.

Både Harvey og Sundby har snakket med renndirektør Pierre Mignerey om løypa. Harvey forslår å endre konkurranseform.

– Jeg sa de bør vurdere å endre til intervallstart eller fellesstart i skøyting, forteller han.

Mignerey sier alle innspill er velkomne, men tviler på at etappen blir endret.

– Løypa er 2,5 km. Skal vi ha intervallstart må vi ha minst 5 km. Og å endre til skøyting har ingen effekt. Det er fortsatt like mange som skal ned bakkene samtidig, påpeker han.

GIR BESKJED: Her forteller Alexander Harvey renndirektør Pierre Mignerey hva han mener om utforkjøringene. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Hjelm og slalåmsko?

I stedet vil juryen jobbe med å utbedre løypa.

– Vi diskuterer dette videre med utøverne og ser hva vi kan gjøre for å utbedre forholdene, sier Mignerey.

Martine Ek Hagen fleiper om at man bør bruke hjelm, mens Kathrine Harsem kunne tenkt seg slalåmsko. Men ikke alle ser svart på at løypa har krevende utforkjøringer.

– Jeg er giret på spenning og action. Jeg vet ikke om jeg er født med ski på beina, men at det er litt utfordrende nedover, ser jeg ikke på som negativt for meg, sier Emil Iversen med et smil.