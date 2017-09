Stöckl med helomvending - skriver femårskontrakt med Norge

– Han er den beste treneren jeg har hatt så langt. At han er motivert for å stå på videre er veldig bra for oss, sier hopplandslagets Kenneth Gangnes.

Det har lenge vært uklart om Alexander Stöckl ville være med landslaget videre etter denne sesongen. Han har ledet de norske hoppgutta siden 2011, men har drøyd med å fornye kontrakten som opprinnelig strakk seg til neste vår.

Var usikker

Men nå har Stöckl fornyet kontrakten, og da skrev han like greit under for hele fem nye år. Dermed er det klart at han skal være med hopplandslaget helt til etter Beijing-OL i 2022.

Kenneth Gangnes (t.h) er glad for at Stöckl vil være med videre. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stöckl forteller at han brukte lang tid på å bestemme seg for å være helt sikker på at motivasjonen virkelig var god nok.

Tidligere i år har Stöckl uttalt at han til tider har slitt med motivasjonen.

Han innrømmer at han har vært usikker på om han skulle fortsette.

– Motivasjonen er stort sett bra, men det var noen øyeblikk der man tvilte på seg selv og lurte på om jeg egentlig trengtes. Systemet rundt meg har begynt å jobbe så bra at jeg var usikker på det. Men det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg var ferdig, og jeg har fortsatt motivasjon, sier Stöckl.

Ville unngå for mye spekulasjoner

Han forklarer at han ville unngå at den kommende OL-sesongen skulle bli preget av spekulasjoner rundt trenerrollen, og at det derfor føltes nødvendig å få en avklaring nå.

Betingelsene i avtalen skal være de samme som før, og Stöckl ser frem til å kunne tenke langsiktig på prosjektet med Norge.

– Jeg føler at vi fortsatt har et stykke å gå på å utvikle norsk hoppsport. Samtidig føler jeg at jeg har stor tillit fra de jeg jobber med, og det er veldig motiverende. Jeg føler at jeg fortsatt kan bidra til at vi blir enda bedre. Dessuten har jeg et fantastisk støtteapparat, hvor alle jobber ekstremt hardt for å få det til, sier Stöckl.

Gangnes sier det er godt å ha fått på plass underskriften til treneren.

– Han er en veldig forståelsesfull og god trener å ha i ryggen for oss, roser skihopperen.

43-åringen er fra Østerrike, men har etablert seg i Norge sammen med familien.