– Det begynte å blåse litt mer, men jeg synes det var litt svakt arbeid av juryen å ikke vente lengre. Det kunne ha snudd, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK etter avlysningen.

Kun tre hoppere stod igjen på toppet da juryen valgte å avlyse den andre omgangen og la resultatet fra første omgang bli gjeldende.

Robert Johansson ledet.

Stöckl mener at juryen burde ha ventet i håp om bedre værforhold.

– De kunne ha vist at de prøvde å gjennomføre omgangen. De avlyste ganske kjapt. Det er veldig kjipt.

UENIG MED STÖCKL: – Vi ventet og ventet, men det var ingenting som tydet på at det ble mindre vind, sier Bertil Pålsrud.

Rennets teknisk delegerte, nordmannen Bertil Pålsrud, er uenig i kritikken fra Stöckl.

– Vi ventet ganske lenge, synes vi, og prøvde å la været bli bedre, men det ble aldri det, og da valgte vi å avlyse, sier Pålsrud til NRK.

– Vinden var rett og slett for sterk til å hoppe, og da så vi ingen annen utvei enn å avlyse, spesielt når værmeldingen var at det skulle bli minst like dårlig, sier Pålsrud.

Da rennet ble avlyst, var det Robert Johansson som ledet etter et hopp på 225 meter i andre omgang.

SER FREMOVER: – Jeg gleder meg veldig til avslutningen som kommer nå, sier Johansson og sikter til Raw Air og VM i skiflyging i Planica i mars.

– Det er kjedelig. Det er en bra konkurranse i dag for min del. Jeg leverer to ålreite konkurransehopp, så det var egentlig veldig deilig, sier Johansson til NRK etter rennet.

– Da er det kjedelig når andre omgang blir avlyst når jeg klatrer så pass, sier Johansson, som var nummer åtte etter første omgang.

Johansson har imidlertid forståelse for at juryen valgte å avlyse den andre omgangen.

– Jeg så at det var mulig å gjennomføre i perioder, men at det var vanskelig i perioder også. De har helt sikkert tatt en god avgjørelse.

Irritert etter kjempehopp

OGSÅ KRITISK: Marius Lindvik, som endte på 13.-plass etter at rennet ble avlyst.

Marius Lindvik var mer på bølgelengde med landslagstrener Stöckl, og kritiserer juryen.

Den norske kometen hoppet 242 meter, men mener juryen burde ha gått ned på farten før han hoppet.

Juryen gikk heller ned på farten retter etter at Lindvik hoppet, og dermed tapte nordmannen mange poeng til konkurrentene.

– Jeg gjør et meget godt skihopp. Det er bare jævlig synd at de ikke går ned på farten før meg, så jeg får poengsummen jeg egentlig burde fått, sier Lindvik til NRK.

– Det får være Marius' mening. Jeg har vært teknisk delegert i skiflyging siden 2000, og har aldri hørt norske hoppere klage på at det har vært for mye fart, svarer Pålsrud på kritikken.