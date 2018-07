Stjernespiss varmer opp til VM-semi med keepertrening

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Han har jo en strålende keeperkropp, og god rekkevidde. Han er helt opp i hjørnet der.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er imponert over det Mandzukic viser på trening.

– Det er ikke det hardeste skuddet, men det er en god redning.

I kvartfinalen mot Russland ble Kroatias keeper Danijel Subasic liggende, etter at Kroatia hadde brukt opp alle tilgjengelige byttene. Det så lenge ut til at Kroatia måtte klare seg med en utespiller i mål, frem til de hadde fått et nytt bytte i ekstraomgangene.

Torp mener det ikke er noen tvil om hvem Kroatia kommer til å plassere i buret, dersom et tilsvarende scenario skulle dukke opp mot England.

– På bakgrunn av det jeg fikk se her ville jeg definitivt satt inn Mandzukic. Han viser at han er klar om det samme skulle bli nødvendig mot England.

IMPONERT: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Utespillere liker å prøve seg mellom stengene

Kroatia-angriperen velger altså keeperhansker framfor angrepstrening før kampen mot England. Torp tror det handler mest om lek og moro, og mindre om mindgames og en faktisk tro på at Mandzukics keeperferdigheter vil komme til nytte.

– Jeg kan ikke tenke meg at dette er noe annet enn bare moro. Veldig mange utespillere synes det er gøy å prøve seg som keeper, av en eller annen grunn.

Mandzukic er nemlig ikke den første angriperen som stiller med keeperhansker under VM i Russland. Før møte med Frankrike i kvartfinalen, postet Luis Suárez dette bildet på Instagram.

– Luis Suárez legger ofte ut videoer og bilder av seg selv med keeperhansker. Dagen før kamp står han alltid i mål i en eller annen spillsekvens, forteller Torp.

– Blir en veldig jevn kamp

Onsdag kveld skal Kroatia og England gjøre opp om finaleplass.

– Det er en veldig åpen kamp. Det blir spennende å se om England klarer å dominere kampen, slik de har gjort så langt i VM. Nå møter de en midtbane som også ønsker å dominere.

Torp tror altså kampen fort blir avgjort på midtbanen.

– Dersom Modric, Rakitic og co. får dominere midtbanen, mens Englands midtbane blir løpende imellom, tror jeg det kan bli en vanskelig kamp for England. Da kan de fort bli liggende veldig lave. Klarer de derimot å få flyttet vingbackene høyere, kan Kroatia få trøbbel. England har mye mer fart enn Kroatia.