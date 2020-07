Stjernekeeperen knuste Solskjærs finaledrøm

Marerittet fortsetter for Aalesund

Det ville seg ikke for Aalesund mot Stabæk søndag kveld. Etter syv minutter satt Kosuke Kinoshita ballen mellom beina på keeper og i mål til 1-0 for Stabæk. Simen Nordli reduserte for Aalesund, men etter pause sendte Oliver Edvartsen Stabæk opp i ledelsen igjen. Andreas Hanche-Olsen punkterte det hele med 3-1 like før slutt.