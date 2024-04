NRKs ekspert stusser over trener-exit: – Overraskende og kritisk

– Det koster for mye, sier Stig Rune Kveen til Adressa, som omtalte nyheten først.

– Det er bare det, hva skal jeg si, når du ligger på over 150 reisedøgn i året, så blir belastningen høy. Det har vært utfordrende, og jeg ønsker å bruke tiden min på mine nærmeste fremover, fortsetter Kveen.

Han har vært kvinnelandslagets trener sammen med Sjur Ole Svarstad siden 2022. Landslagssjef Ulf Morten Aune opplyser til NRK at Svarstad blir med videre.

– Sjur Ole sin avtale går ut nå, men vi er muntlig overens om at han skal fortsette. Ingenting er signert, men vi er enige. Det er snakk om en avtale for to sesonger, sier Aune.

Stig Rune Kveen Ekspander/minimer faktaboks Dette er langrennstreneren Stig Rune Kveen: Alder: 43 år (født: 28. juni 1980 i Meråker)

Meritter som aktiv: NM-gull stafett for Strindheim (2006 og 2007). Norgesmester som junior, én seier i norgescupen og 2.-plass sammenlagt i skandinavisk cup.

Trenerkarriere: Trener for Petter Northug 2014-17. Lærer ved Meråker videregående skole 2012-22 (unntak for årene som trener for Petter Northug). Trener for Norges kvinnelandslag 2022-24.

Gift med tidligere langrennsløper Kine Beate Bjørnås. To barn på 13 og 14 år.

Norgesmester i poker i 2008.

Aktuell: Slutter som trener for langrennskvinnene foran VM-sesongen 2024/25. Kilde: NTB

– Så ikke den komme

Kveen hadde i utgangspunktet kontrakt ut neste sesong, men gir seg nå ett år før VM på hjemmebane i Trondheim.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland stusser over timingen, som han beskriver som «dramatisk».

– Det er både overraskende og kritisk for de norske langrennskvinnene at han trekker seg ett år før VM på hjemmebane. Det er en stor jobb for Skiforbundet å finne en erstatter, som i tillegg har under ett år på seg til å forberede en tropp under press, sier han.

EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Skiforbundet opplyser at de umiddelbart vil starte jakten etter Kveens erstatter. Aukland mener de bør se til Kristine Stavås Skistads trener.

– Jeg vil gjerne trekke frem Lage Sofienlund. Han bør være en veldig aktuell kandidat til denne stillingen, sier eksperten.

Skistad har stått utenfor landslaget denne sesongen, men tatt samtlige fem av de norske kvinnenens verdenscupseire denne vinteren. Ved å hente inn Sofienlund, kan det være et håp om å lokke Skistad tilbake til landslaget, tror Aukland.

– Her har Skiforbundet virkelig en mulighet til å se på måten de er organiserte på. Problemet er at det bare er ett år til VM, men det er en mulighet til de kan ta.

Landslagssjef Aune ønsker ikke å gå inn på spesifikke navn.

– Vi kommenterer ingen navn. Utlysningen har ikke gått ut ennå. Den går vel ut denne uken. Å spekulere i navn får du ikke oss med på i hvert fall.

HET KANDIDAT: Lage Sofienlund har stått bak Stavås Skistads eventyrlige suksess. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Så ikke den komme

Landslagsutøver Tiril Udnes Weng fikk beskjed om trenerens avgang tidligere tirsdag.

– Jeg synes det er kjedelig og synd. Vi har vært veldig fornøyd med Stig Rune og hadde håpet å ha han med videre. Men jeg har forståelse til avgjørelsen som er tatt og støtter ham i det, sier hun til NRK.

TRENERDUO: Kveen og Svarstad. Foto: NTB

Men Kveens valg kom som en overraskelse.

– Jeg så ikke den komme. Det var overraskende, og jeg synes det er kjipt, sier hun.

Udnes Weng har forståelse for at Kveen vil prioritere annerledes med kone og barn på hjemmebane. Hun takker ham for hjelpen han har gitt i hennes karriere.

– Han kom inn etter en sesong hvor mange, inkludert meg selv, hadde hatt en dårlig sesong. Han hjalp med å bygge selvtillit og trygghet, i tillegg til ny teknikk. Jeg kommer til å savne det og hans gode humør, forteller hun.

STJERNE: Tiril Udnes Weng. Foto: NTB

– Nok er nok

Avgjørelsen kommer kort tid etter at kvinnelandslaget rundet av en skuffende sesong. Kveen mener at han har utøvernes tillit og at det ikke er sportslige årsaker til at han nå går av.

– Når en skal gå inn i en så viktig sesong, krever det at trenerne har maksimalt med engasjement og et batteri som er fulladet. Jeg vet det vil kreve mye, og jeg kan ikke fortsette med den følelsen som jeg sitter med i dag. Nok er nok, sier han til Adressa.

– Jeg stoler på at vi får en god erstatter. Han forsvinner ikke. Det er fortsatt mulig å ringe til Stig Rune. Jeg tror det kommer til å gå fint, sier Udnes Weng.

Det har foreløpig ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Kveen eller Svarstad.