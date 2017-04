– Det er fullstendig katastrofe, og veldig dårleg for hockeyen. Det er verdas verste avgjerd. Dei som har teke denne avgjerda, har tydelegvis inga aning om kva dei held på med, seier ein skuffa og rasande Erik Karlsson til Expressen.

Ottawa-kapteinen fekk beskjeden rett før kampen mot Detroit i natt.

– Vi spelarar visste ingenting, for som vanleg har dei ikkje diskutert det med oss, seier Karlsson. – Det er så idiotisk.

Han får støtte av nattas motspelar, Detroits Henrik Zetterberg. – Det kjennest «tråkigt», men det er som vanleg, seier han.

– Gir oss ikkje

Ingen av dei to vil likevel akseptere at avgjerda er endeleg.

– Vi kjem ikkje til å gi oss. Dei (klubbeigarane) vil nok vurderer reaksjonane, seier Zetterberg.

KJEMPAR VIDARE: - Vi gir oss ikkje, seier Henrik Zetterberg Foto: Eric Bolte / Reuters

Sverige har mange spelarar i NHL, og mister mange av stjernene dersom NHL ikkje tar pause.

– Det er veldig synd for turneringa og eit stort tap for hockeysporten, seier Sveriges landslagssjef Rikard Grönborg.

For første gong sidan Lillehammer i 1994 går den olympiske OL-turneringa i ishockey i Pyeongchang neste år utan spelarar frå NHL, dersom fleirtalet av klubbeigarar får det som dei vil.

– Det er bestemt. Denne saka er avslutta, sa NHL i meldinga dei sende ut i går kveld.

– Til OL uansett

Spelarforeininga NHLPA skriv at spelarane er «svært skuffa, og er sterkt usamde med NHLs kortsiktige avgjerd».

«Alt ubehag ein OL-pause må gi NHL er ein liten pris å betale for sjansen til å vise fram vår idrett og våre beste spelarar på ein enorm internasjonal arena», skriv spelarforeininga.

Fleire spelarar har også sagt at dei vil reise til OL, uansett kva NHL seier. NHL har ikkje bestemt seg for om dei vil tillate klubbane å frigi spelarar, men det blir ingen ligapause under OL i februar.

Washington Capitals eigar Ted Leonsis høyrer til mindretalet blant klubbeigarane. Han vil la spelarane reise til OL.

– Dersom Alexander Ovetsjkin og Nicklas Bäckström seier at dei vil reise til OL og representere sine nasjonar, korleis kan eg seie nei til det? seier Leonsis til NHL.com.

Norge har no berre to spelarar i NHL: Mats Zuccarello (New York Rangers) og Andreas Martinsen (Montreal).

Skuffa arrangørar

I Sør-Korea er OL-arrangørane også skuffa. Men diplomatisk seier dei at dei framleis håpar på ei løysing gjennom miningsfulle diskusjonar.

I førre veke tok det internasjonale ishockeyforbundet på seg å forsikre NHL-spelarar under OL, noko som også var eit vilkår frå NHL. Sidan 1998 har IOC hatt dette ansvaret, men ville ikkje ta det denne gongen.

Frykt for å få spelarar skadde er eitt av hovudargumenta for avgjerda.

Sidan NHL byrja med OL-pause i 1998, har over 700 NHL-spelarar delteke i OL.