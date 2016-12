Det er eitt av dei aller gjevaste trofea som blir delt ut på Idrettsgallaen, som skal gå av stabelen på Hamar laurdag 7. januar.

Frå laurdag 17. desember og fram til fredag 6. januar kan du stemme på den av dei fem nominerte kandidatane du ønskjer skal vinne.

Juryens vurdering og folkeavstemminga tel 50% kvar.

I årets jury sit Kjetil André Aamodt (juryleiar), Ole Gunnar Solskjær, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Helene Olafsen, Are Strandli, Birgit Skarstein og Marit Roland Udnæs (idrettsstyremedlem).

Her kan du lese litt om dei fem nominerte kandidatane.

Stine Mjåtvedt, FK Fyllingsdalen (33)

Stine Mjåtvedt - FK Fyllingsdalen

Ho tok til å trene Fyllingsdalen Tigers for over 15 år sidan, og har halde på heile tida sidan. Fyllingsdalen Tigers er eit lag for utviklingshemma, og tel rundt 30 spillarar, dei fleste med Downs Syndrom. Stine har vore både trenar og lagleiar.

Stine Mjåtvedt Foto: Helge Lyngstad / NRK

Sidan 2007 har ho også vore medlem av inkluderingskomiteen i Hordaland fotballkrets. Den komiteen har som opgåve å integrere inn i organisert fotball barn, unge og vaksne med funksjons- og utviklingshemming. Dei siste åra har ho også vore leiar av komiteen.

Stine Mjåtvedt har også vore primus motor i eit trenarkurs for funksjonshemma.

Mary Ann Samuelsen Naas, Elnesvågen og Omegn (59)

Mary-Ann Samuelsen Naas - Elnesvågen og Omegn Idrettslag

Mary Ann starta handballkarrieren som 12-åring i 1969 og spelte sin siste seriekamp i 2004. Sidan ho var 15 har ho også vore trenar i klubben sin, noko ho er enno. Ofte har ho hatt treneransvar for opptil 8-10 lag.

Mary Ann Samuelsen Naas Foto: Helge Lyngstad / NRK

Og klubben har heile tida vore Elnesvågen Håndball, med unntak av sesongen 1980/81 då ho spelte i Molde. Men også den sesongen var ho trener i Elnesvågen.

I tillegg til alt dette har ho også jobba administrativt i klubben dei fleste av desse åra, dei siste 15 som sportsleg leiar.

Svein Robert Vestå, Sortland Volleyballklubb (53)

Svein Robert Vestå - Sortland Volleyballklubb

Han har vore trenar i Sortland Volleyballklubb i minst 25 år, og dei siste 15 har han også vore leiar av klubben. Han er opptatt av å involvere flest mogeleg i det som skal gjerast i klubben, under mottoet «alle skal med». Uansett om du er liten eller stor, god eller dårleg – eller kva bakgrunn du har.

Svein Robert Vestå Foto: Helge Lyngstad / NRK

I 2002 var han primus motor bak prosjektet Åpent Hus, der 250-500 personer er innom til ulike aktivitetar kvarfredag. Dette prosjektet var ein viktig grunn til at Sortland i 2015 ble kåra til årets oppvekstkommune i Nordland.

I tillegg er han involvert i fotballen i Sortland når det trengst, blant anna som trenar og lagleiar.

Kai Henning Stensrud, IL Kolbukameratene (54)

Kai Henning Stensrud - IL Kolbukameratene

Han var kombinertløpar, men eit fall i hoppbakken i 1979 gjorde ham lam frå brystet og ned.

Sju år seinare var han tilbake i idrettslaget som learr og motivator. Han har lagt ned eit enormt arbeid for å støtte dei som vil satse på idretten sin, og lagt til rette for at det skal kunne kome topp idrettsutøvarar også frå eit lite miljø.

Kai Henning Stensrud Foto: Helge Lyngstad / NRK

Kai Henning har også hatt fleire verv i fotball, handball og langrenn. Han har vore styreleiar i klubben sidan 2011, og var det også i 2004 og 2005.

Det store beviset på det Kai Henning har hatt å seie for breidda i laget er friluftsgruppa i laget, der alle frå bæremeis-alder til over 90 er aktive. «Idrettsglede i hele bygda» er klubbens slagord.

Hans innsats har bidratt til eit stort samhald i bygda, og der idrettslaget er veldig sentralt i den sosiale aktiviteten.

Atle Steinar Solheim, Selje IL (58)

Atle Steinar Solheim - Selje Idrettslag

Han har vore leiar i fotballgruppa sidan 1994, og i heile denne tida også vore sjefen for Seljecupen, ein fotballcup for aldersbestemte lag.

Solheim har også vore svært opptatt av fair play i fotballen, og hans innsats var avgjerande for at Selje fekk prisen som årets fair play-klubb i Sogn og Fjordane Fotballkrets i 2012, 2013 og 2015.

Atle Steinar Solheim Foto: Helge Lyngstad / NRK

I 2011 blei han årets klubbleiar i kretsen, og i 2012 fekk han også sølv av UEFA i konkurransen om «grassrootleader of the year».

I tillegg har han vore intitiativtakar til ei rekke satsingar på ulike idrettsanlegg: Kunstgrasbane med flomlys, ballbingar, klubbhus, trimløype med lys, trapper og tursti og vedlikehald/rehabiliteringar av ulike anlegg.

