Startkaos i EM: – Dette har vi aldri sett før

TIL FINALE: Kjetil Borch ble nummer to i sin semifinale i singlesculler med tiden 6.57,26. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Dette har vi aldri sett før. Det virker nesten som den (startholderen) lå nede og gikk opp i det starten gikk, sier NRKs ekspertkommentator og tidligere verdensmester Lars Bjønnes.

Dermed ble det bråstopp i semifinalen i lettvekt singelsculler. Mens båten dinglet fra startholderen, slo Wichert ut med armene og brøt ut i latter.

Så måtte samtlige båter opp av vannet for å undersøkes. Wichert forteller til NRK at det ble et hull i båten hans, men det største problemet var likevel utsettelsen på tre timer.

– Det var ikke så enkelt. Vi må jo kontrollere vekta og energien. Vi må spise og drikke igjen, og vektkontrollen blir vanskeligere, sier Wichert, som til slutt ble nummer tre.

– Jeg skjønte ingenting

Kaoset i etterkant førte også til mindre forsinkelser for blant andre Erik Solbakken og Oscar Helvig, som skulle i aksjon noen minutter senere.

– Var det derfor de brøt løpet? Jeg skjønte ingenting, sier Solbakken.

– Startsystemene varierer litt fra EM til VM og OL, men vi har ikke opplevd problemer med det tidligere. Det (systemet) er behagelig fordi du slipper å passe på at båten driver, men den har ikke så stor effekt, foklarer nordmannen.

Det ble ingen A-finale i dobbeltsculler for duoen, som var i mål som nummer fem av seks båter.

Kjetil Borch, som imponerte på vei til finale, humrer når han får høre om startkaoset. Selv har roeren aldri sett det, men han trekker frem at Nils Jakob Hoff nesten veltet ut fra starten i OL for to år siden.

– Fordelen er at kursen din er god uansett hvor mye det blåser. Du må være forberedt på at båten blåser i det starten går, men for meg har det ikke så mye å si, sier Borch.

FINALEKLARE: Are Strandli (t.v.) og Kristoffer Brun skal kjempe om gullet i lettvekt dobbeltsculler. Foto: Darko Bandic / AP

Undersøker teknisk feil

Borch fikk senere følge av Kristoffer Brun og Are Strandli, som ikke hadde noen problemer med å ta seg til finalen i lettvekt dobbeltsculler.

Duoen kontrollerte seg inn til seier i heatet, noe som fikk NRKs kommentatorer til å snakke om gull.

– Det er veldig hyggelig, men det er mange som kjemper om det. Vi er i alle fall én av de, sier Kristoffer Brun.

– Jeg tror ikke man skal analysere for mye før finalen. Det er løp for løp, og vi vet aldri hvem som har et gir til eller ikke. Vi har et gir til og så får vi håpe det holder, utdyper han.

Da får roerne også håpe at startsystemet fungerer knirkefritt.

På kontoret til Det internasjonale roforbundet (FISA) forklarer arrangøren til NRK at det skjedde en teknisk feil, og at de undersøker saken.

Inntil de finner ut hva som skjedde, vil de ikke bruke systemet i EM.

– Det er ikke noe problem å ro uten det systemet. Jeg tror det er bedre å droppe det, sier sveitsiske Michael Schmid, som vant semifinalen.